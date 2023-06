En este momento de despedida, tiempo de sopesar desde la gratitud que sabe agradecer reconociendo la importancia del apoyo incondicional, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos y como no puede ser de otra manera a los compañeros de Ciudadanos. Así, presente y pasado, gracias a todos ellos. Al atardecer de mi carrera política, por ellos y con ellos he cumplido mi compromiso con la ciudad de Jaca. Es de noble y bien nacido ser agradecido, dar gracias y pedir perdón, recibir agradecimientos y aceptar disculpas. Todo ello rebosa en mi corazón y de lo que en él abunda rebosa la boca. Así pues, es mi deseo despedirme desde el agradecimiento, el perdón y con la mirada colmada de esperanza en el futuro. No vamos a tocar campanas del adiós, ni vacilaré con estas palabras poniendo en el aire una nota de nostalgia o de tristeza. Pero sabemos expresar el reconocimiento a la labor de los trabajadores municipales, deseando deseos buenos con una alegría colmada y agradecida.

Mi gratitud se extiende a los profesionales de los medios de comunicación por su profesionalidad y saber hacer. Es por ello, que siempre he intentado estar a su disposición considerando su papel determinante en la relación entre la política y los vecinos.

En otro orden de las cosas, procede analizar la relación entre la política para con la coherencia, el respeto a los representantes de grupos minoritarios, la tolerancia y la pluralidad política de esta corporación de 2019 a 2023; hoy no es el momento, afortunadamente las actas y las grabaciones testimonian la injusticia acontecida en ello.

Pero sí es el momento, de reivindicar en mayor o menor grado, el trabajo de todos y cada uno de los componentes de esta corporación, destacar objetivamente el compromiso con el trabajo registrado y firmado junto con la responsabilidad, la paciencia, la humildad, la lealtad, la honestidad y la coherencia, que han sido los principios prioritarios, que esta concejal ha puesto encima de la mesa mediante un trabajo liberal, basado en el pensamiento crítico personal, y como todo trabajo, siempre será un trabajo mejorable con la certeza de que a través del esfuerzo y de las personas que aman la ciudad de Jaca lograrán llevar a término la obra que comencé hace cuatro años. Es mi deseo para los nuevos ediles.

Mi agradecimiento se extiende a los jaqueses, por los cuatro años que he vivido, cuatro años apasionantes al servicio de mi ciudad, siempre con Jaca en el centro de mis pensamientos; con ustedes jaqueses he crecido como ser humano, lo cual guardaré con esmero. En el intercambio de gratitudes y perdones deseo, queridos ediles, que permitáis que los jaqueses escriban con vuestra vida de servicio la historia bella para la que seréis nombrados. No defraudéis a los ciudadanos que os han puesto como sus representantes, no para ser servidos, sino para servir. Me siento valiente, orgullosa y privilegiada de haber sido servidora pública de mi ciudad de Jaca y no hay palabras suficientes para expresar mi gratitud. Me marcho con el convencimiento de que triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae, exclusivamente para ser mejor persona, a pesar que la política es a veces incompatible con el sentido común, la humildad y la bondad. Y por último haré referencia a García Márquez que dice: «No llores porque se acabó, sonríe porque sucedió» Y ustedes los jaqueses hicieron que sucediera y estaré siempre infinitamente agradecida. Amigos, esta despedida no significa el final, significa un hasta pronto.