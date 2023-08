Fernando el Católico en la Zaragoza franquista

La nueva España surgida de la guerra civil, se hizo emparentar con la de Isabel y Fernando, estableciéndose toda una genealogía que, iniciada con los Reyes Católicos y las grandes figuras de la España imperial, desembocaba sin solución de continuidad, en el nuevo caudillo contemporáneo, el dictador Francisco Franco. Esta idea se nos inculcó en la enseñanza durante la dictadura.

La elite cultural falangista zaragozana congregada en la Institución Fernando el Católico (IFC)- dependiente de la DPZ-, y vinculada con la Universidad de Zaragoza, ya que participaron en ella catedráticos, como Antonio Beltrán, Fernando Solano, Ángel Canellas, Carlos Corona Baratech, entre sus numerosas actividades, la más importante era difundir una concreta representación del rey FC.

El mito franquista de FC diseñado desde Aragón personificó en el monarca la aportación aragonesa a la forja de la nación. Aragón no sólo había ofrecido su rey, sino que también su «recia nacionalidad» en aras al ideal supremo que constituía España. Tras estos argumentos latía un cierto sentimiento de victimismo por la falta de reconocimiento de la aportación aragonesa a la unidad de España. Por ello, la reivindicación de la aportación aragonesa a la forja de España, frente al predominio de las interpretaciones castellanistas, se transmutaba en la reivindicación de Aragón como elemento constitutivo de la Nueva España de 1939 en equidad con Castilla, y convertía a FC en depositario de los valores identitarios del Aragón franquista.

Desde la IFC elaboraron todo un ceremonial para socializar el mito del rey. Ya en 1946 se instauró el Día de FC. Cada 10 de marzo se conmemoraba su natalicio, realizando un recorrido por aquellas localidades y sucesos históricos propicios para su exaltación: Sos del Rey Católico como cuna del rey en 1946, la catedral zaragozana de La Seo, como lugar de su bautizo en 1947, Cortes de Navarra en 1949… El ceremonial era muy expresivo: los miembros de la IFC, junto a otras autoridades políticas, tras la misa solemne y los consabidos discursos, colocaban una lápida. Como defensa del FC, cabe citar el libro de Corona Baratech El Rey de España Don Fernando el Católico.

En 1949 se estrenó una película inglesa, 'Christopher Columbus', que generó una gran polémica en España y especialmente en Aragón. El guion juega, con el enfoque histórico «pro-Colón», y en un descrédito de todo lo español. Ningún personaje de la península está visto en positivo, salvo la reina. Mas, la indignación se produjo por el trato dado a Fernando el Católico /FC) en una escena. Un día en que Colón deambula por el palacio buscando valedores para su empresa, ve a un individuo que intenta propasarse con una dama amiga suya; el futuro Almirante no se puede contener y aparta al grosero con tanta violencia que lo tira por el suelo: entonces se da cuenta de que es el rey. La tensión de la escena se ve interrumpida por la llegada de la reina, que con su presencia consigue, por lo menos, que no haya castigo para Colón. La escena no tiene mucho rigor histórico. FC fue un mujeriego, pero es dudoso que se dedicara a perseguir faldas por los pasillos de palacio.

En cuanto tuvo lugar el estreno londinense empezaran a llegar a Madrid escandalizados informes. Para el gobierno español fue una ofensa de la pérfida Albión y decidió contrarreplicar. Por ello, patrocinó a través del Instituto de Cultura Hispánica un film que pusiera «los puntos sobre las íes». Fue 'Alba de América' (con el subtítulo' Cristóbal Colón'), estrenado a fines de 1951, dirigido por Juan de Orduña, y protagonizado por Antonio Vilar, galán portugués, como Colón y Amparo Rivelles, como Isabel la Católica. Fue un intento fallido artísticamente.

El estreno de 'Christopher Columbus' tuvo unas reacciones mucho más iracundas en Aragón y especialmente en Zaragoza, que describe el artículo de Gustavo Alarés López, Experiencias de nación: Christopher Columbus y la movilización emocional del pasado en la España franquista.

Por ende, el gran malestar en esta élite de la IFC del film 'Christopher Columbus'. A finales de diciembre de 1949 el Consejo de la IFC —con la unanimidad del pleno de la DPZ— distribuyó a la prensa nacional un encendido manifiesto que, bajo el título 'Fernando II de Aragón y V de Castilla, injuriado', que tuvo gran difusión mediática. Radio España incidió en la aberración del film, que ofendía «con absurdos arbitrarios nada menos que a los Reyes Católicos, ¡nuestros Reyes Católicos!, simiente racial de un pueblo cristiano, heroico, guerrero y esforzado que ni antes, ni ahora, ni después tendrá que falsear la Historia de los demás para que la suya resplandezca». Se sumaron muchas adhesiones. La casi totalidad de los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza (86), y 15 diputaciones provinciales y ayuntamientos del resto de España (17).

El mito falangista de un rey Fernando, político visionario y caudillo popular representante de la aportación aragonesa a la forja de España fue cayendo en el olvido incluso para sus más fervientes defensores, que encontraron en otros sucesos históricos –la Guerra de la Independencia y los Sitios– materiales propicios para su mitificación. Por ello, la inauguración en 1969 de la escultura de Juan de Ávalos, en la plaza de San Francisco de Zaragoza, no vino sino a materializar un fracaso: la incapacidad de convertir a FC en un símbolo para el Aragón franquista.