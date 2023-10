Un modelo para el futuro

Cumpliremos con el mandato de los electores e intentaremos revalidar un gobierno progresista que permita seguir mirando al futuro. Y vamos a hacerlo como el PSOE siempre lo ha hecho: dentro de la Constitución y con la obligación de avanzar en derechos, entendiendo a la España diversa que tenemos.

Intentaremos revalidar el gobierno con toda la legitimidad y por mucho que les pese a quienes ya han asumido la oposición. Como cada vez que el PP está fuera del poder, olvida cualquier norma elemental de cortesía y decoro con el único objetivo de deslegitimar al gobierno legítimo del país, sea como sea, pese a quien sea. No les importan los medios ni las formas y, mucho menos, el interés general.

Desde que llegué al Congreso de los Diputados sólo he encontrado una oposición que genera odio y el enfrentamiento, sin propuestas para conseguir una España más igual y libre donde se anteponga el bien general a la prosperidad de unos pocos, los mismos de siempre. No tenemos oposición, tenemos destrucción. Agitando el antisanchismo quieren abrir trincheras, empujándonos al enfrentamiento entre enemigos y no a la normal discrepancia entre adversarios.

Escuché atentamente al señor Feijóo en su intento de investidura y, aunque sabía que no sumaba los votos necesarios para formar gobierno, no fue capaz de presentar una propuesta que supiera ilusionar al conjunto de los españoles. No tiene ni modelo de país, ni modelo de sociedad, ni entienden la España del siglo XXI.

España necesita un partido de centro derecha clásico, como los que existen en otros países europeos, que entienda la diversidad de nuestro país y ejerza la política desde la moderación, que participe del diálogo con todos los españoles o se sume a los avances más básicos en derechos y libertades sin acudir en todo momento a la judicialización de la política.

España necesita partidos políticos que cumplan la Constitución, aunque no la votaran. Necesitamos avanzar desde la política, anteponiendo el diálogo a la crispación, la generación de odio y la mentira. Necesitamos más democracia. Quien sobra es quien no la respeta, quien amenaza desde el púlpito del Parlamento a quienes no piensan como ellos.

Pedro Sánchez se ha revelado como un gran presidente de nuestra democracia, que avanza en derechos y libertades con una irreprochable gestión. A los datos me remito, a las cifras de una economía que destaca en fortaleza pese a vivir los cuatro años más duros de nuestro pasado reciente. Estamos ante el Gobierno que más está fortaleciendo la equidad entre españoles, la real, la que nos iguala como ciudadanos con las mismas oportunidades.

Para mí es un orgullo el haber sustentado este Gobierno durante la XIV legislatura. Nunca fue fácil para el PSOE lo que hemos tenido que afrontar. Pero hemos demostrado solvencia en los momentos difíciles, pensando siempre en el interés general. Porque somos un partido con una vocación clara de servir a los españoles, a todos, los que piensan igual que nosotros y los que no.

El PSOE entiende España y por eso España nunca se romperá con un gobierno socialista. Quienes de forma recurrente agitan el fantasma separatista son los que más han hecho para que una parte de los españoles quieran irse. En su forma de hacer política, parecen querer exacerbar la división con el convencimiento de que una España en crisis, la que sea, favorece a su proyecto. De ahí el cultivo de la política desde el enfrentamiento, el odio o la intransigencia, representado en la palabra (que ellos agitan como insulto) sanchismo.

Pero una sociedad inteligente, democrática y libre no puede vivir tensionada hasta el límite en todo momento. Es necesario llegar el diálogo y el entendimiento siempre.

Por mi parte, ya sabéis que yo representaré siempre a todos los turolenses, los que me han votado y los que no. Eso sí, agradezco enormemente a quienes votaron al proyecto socialista y les aseguro que estaremos a la altura de las circunstancias si finalmente el presidente Sánchez consigue constituir un gobierno. Trabajaremos por conquistar más derechos, siempre hacia adelante, creciendo en equidad.

En la provincia, un gobierno de progreso liderado por los socialistas seguirá comprometido con las infraestructuras pendientes, que han avanzado en estos últimos años como nunca habían avanzado con los gobiernos del PP. El modelo de sociedad que se ha desarrollado bajo el paraguas del Gobierno del presidente Sánchez nos hará crecer y afrontar con garantías de éxito grandes problemas estructurales como es el de la despoblación o el equilibrio territorial.

Hoy sólo hay un partido centrado, con implantación representativa en todos los territorios; que apuesta por el diálogo frente a la imposición y el enfrentamiento; que entiende la diversidad de este país y, a la vez, defiende sin dudas la fortaleza de la unidad. Ese partido es el PSOE, que siempre ha cumplido con sus obligaciones de Estado y persigue el bienestar de todos y el progreso basado en la igualdad; que vela por los derechos que ya tenemos y los que aún tenemos que conquistar; que ofrece oportunidades en todos los territorios, siempre en el marco de la Constitución.

Unos gritan mucho, pero ni cumplen ni ayudan. Otros, gritando menos, somos capaces de hacer políticas que facilitan la vida de las personas. Este es el modelo del PSOE, el modelo con el que me identifico y el que quiero para el futuro.