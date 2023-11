Señorías de Teruel Existe ...

Por la presente vamos a contestar al artículo publicado por Teruel Existe Sin título... con otra noticia, Con título: trabajo y transparencia.

En primer lugar decir que el Equipo de Gobierno durante los ocho años y en estos cuatro próximos siempre ha trabajado de una forma altruista en beneficio de los intereses generales de nuestros vecinos. Ha confiado, confía y agradece la labor y la profesionalidad de los técnicos y trabajadores de nuestro ayuntamiento que nos han ayudado y lo han dado todo para gestionar técnica y administrativamente los muchos proyectos y el día a día de la vida municipal en beneficio del bienestar y el progreso de todos. Pero también queremos agradecer el tiempo extra que han empleado y seguimos empleando para afrontar el nefasto legado que recibimos y que tanto trabajo nos ha llevado y nos sigue llevando.

Nuestro reconocimiento al trabajo de los profesionales de Calamocha TV. Ponéis en duda su profesionalidad y después verbalmente vais a pedir disculpas. Eso se hace por escrito y públicamente «por vergüenza torera». ¡Cómo sois!, ¡qué vergüenza! Me consta que todos, todos que han querido dar noticias os han abierto las puertas. Su trabajo es ejemplar y nunca se ha puesto en duda. Pero a vosotros, a quienes redactan vuestras noticias os vale todo.

En su momento informaremos y recordaremos a los vecinos la herencia recibida. Entre otras, conoceremos y recordaremos los muchos edificios inacabados y/o en pésimo estado, las condiciones técnicas de la práctica totalidad de los edificios municipales que no reunían los requisitos legales, la urgencia de solucionar muchos de ellos, las costosas inversiones y alguna permuta que tuvimos y aún tendremos que realizar porque el dinero es finito y también debíamos mirar al progreso y futuro. Entre ellos, obviamente estaba el edificio del consistorio.

La desorganización era tremenda, «los gatuperios» te los encontrabas por doquier. Aún siguen presentando documentos los vecinos, aún siguen saliendo y seguimos resolviéndolos. Es un coste de trabajo, un coste económico que seguimos y seguiremos pagando.

Recibimos una herencia llena de actuaciones engañosas, inacabadas; donde, además, los proveedores no cobraban. Tiempos donde durante años no hubo contabilidad (qué fuerte) y, por tanto, carencia de control del dinero público. De intereses personales, de caraduras y desvergonzados y otros-as que «miraban hacia otro lado»... Recuerden que tuvimos que erradicar las Sociedades Municipales... porque así nos lo comentaron, entre otros, desde intervención de la D. General de Administración Local e iniciar una nueva reestructuración... Todo está dentro de La Caja de Pandora de este municipio.

¿Nos hemos equivocado alguna vez? Pues seguro, ¿y quién no? Solo hay que analizar la magnitud de lo realizado para solucionar el desastre del pasado y mirar hacia el futuro que nos merecemos todos los vecinos.

Como alcalde y presidente de la DPTE he firmado miles de documentos cada año, siempre sobre la base de las orientaciones de profesionales, de informes técnicos y administrativos.

Si ha habido algún error en alguna tramitación, somos humanos. Pero lo importante es que en ningún momento ha habido intencionalidad de la mala. Muy al contrario, siempre ha primado el buen hacer en beneficio del interés general.

Siempre hemos primado la transparencia hasta la saciedad y hemos dado información por los diferentes medios: comisiones, Plenos, medios de información, redes sociales, tableros informativos...

Aunque, como es sabido, estoy convaleciente y lo aprovechan todo, todo. Para que no les quede sospecha les sugiero que pregunten en el ayuntamiento, a los trabajadores, a sus compañeros del Equipo de Gobierno, a personas que forman parte de Teruel Existe y han estado en labores políticas de este municipio. No hay nada de qué avergonzarse, muy al contrario.

Sería ridículo pensar que Teruel Existe esté jugando a la caza de fantasmas si no fuese por demagogia («difama que algo queda»), populismo, por el interés político que conlleva desprestigiar y por el propio interés personal de algunos de sus miembros.

«¿Qué quiere tapar Teruel Existe? Sus vergüenzas» será otras de las informaciones que podremos ir desgranando y que muchos vecinos ya son conscientes. Que nos cuenten la ejemplaridad que han tenido, en lugar de aparecer de «perdonavidas», «dando una oportunidad» al ayuntamiento.

Ni siquiera han preguntado a técnicos municipales o compañeros políticos para recibir información veraz, para resolver las dudas que pudieran tener sobre las permutas que se ha llevado a cabo. Directamente han ido a los medios a pedir explicaciones que tienen en su ayuntamiento por el que no aparecen, salvo en las comisiones y plenos. No tienen tiempo para trabajar por el bien de su municipio. Que sepan los vecinos que se les ha entregado toda información que han requerido antes y después de tener representación en nuestro ayuntamiento sin problema alguno. Algo no muy habitual en la vida política.

Representantes de Teruel Existe y equipo, disculpad las molestias por trabajar por nuestro pueblo.

Disculpad que os hayamos molestado por haber confiado en vosotros y haberos ofrecido concejalías importantes, aquellas que reivindicasteis en elecciones ante todos los vecinos de Calamocha.

Disculpad las molestias, porque vamos recordar durante cuatro años que habéis incumplido vuestras promesas, que no queríais trabajar, sino aprovechar el columpio político que supone ser concejal de Calamocha sin todavía haber demostrado nada.

Disculpad, porque vamos a dar todo tipo de explicaciones, muchas de ellas no os van a gustar. Disculpadnos por ser totalmente transparentes.

Disculpad la buena gestión que vamos a realizar en estos cuatro años a pesar de los palos en las ruedas que estáis poniendo y que ya sabemos todos que vais a seguir poniendo.

Tiempo al tiempo.

Ya habéis demostrado que no os interesa que le vaya bien al municipio de Calamocha. Pero, en frente, vais a encontraros a unos servidores públicos, alcalde y concejales-as, que estamos y vamos a seguir «dejándonos la piel. Cinco, solo cinco calamochinos-as elegidos por más de 950 vecinos/as de nuestro municipio. Y haremos una buena gestión más que os pese.

Compañeros/as, trabajadores/as del Ayuntamiento de Calamocha, ánimo y a seguir trabajando. Que no paralicen el ayuntamiento las artimañas que van a seguir utilizando, esas que no hacen sino perder tiempo de trabajo y entusiasmo, las cuales son oro para seguir mirando y ganando el futuro de todos los que queremos bienvivir en Calamocha.

¡Es la ilusión de todos los vecinos y de este equipo de Gobierno del PSOE de Calamocha! . H

*Alcalde de Calamocha