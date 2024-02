Aragón debe reivindicarse justo ahora

De nuevo vuelven a la carga con aquel famoso mantra del siglo pasado: «Los aragoneses son unos insolidarios». Ya saben, por culpa de decir no al trasvase del Ebro cuando todavía tenemos muchas zonas en Aragón con una sequía terrible y sin tener forma de llevar el agua hasta allí. ¡Tantos años después! Pero ya vuelven todos aquellos que no tienen ni idea de qué va esto pero se consideran muy linces a la hora de opinar. El otro día, Emilia Landaluce lo decía en un artículo de opinión en El Mundo, a pesar de que no venía a cuento de nada, porque hablaba del tenista Rafa Nadal y su inversión en Arabia... Pero lo decía y nos calificaba como insolidarios. Ahí queda. En Madrid no paran de mirarse al ombligo y desconocen muchas de las cosas que pasan en provincias, en su país.

Se dice que, en general, los aragoneses somos muy majos y caemos muy bien a la gente del resto de España. Aunque a veces te das cuenta que no saben nada de lo nuestro, como eso del trasvase. O simplemente no tienen ni idea de qué es Aragón. Esta semana pudimos ver en redes sociales un vídeo de Helio Roque, un joven creador de contenidos, que daba vergüenza ajena. El vídeo. Salió a las calles del centro de Madrid a preguntar a la ciudadanía acerca de su opinión o conocimiento sobre nuestra comunidad y la gran mayoría de los que hablaban no conocían un simple detalle de Aragón. Eso si, la mayoría citaba Teruel y eso de «existe». Como para saber si somos solidarios o no. Es un ejercicio sano ver ese vídeo en la web de nuestro periódico. Y después acordarnos de eso de la autoestima que los aragoneses tuvimos en los años 90 del siglo XX, después con la Expo 2008 y en los últimos años parece que queremos recuperarla un poco, pero muy tímidamente. Seamos chovinistas y nacionalistas, por favor. Aprendamos de los franceses (sin que eso signifique caer en sus ataques violentos a los agricultores, verbales y físicos. Por cierto, que no se qué hace la gendarmería francesa ni dónde está cuando los franceses vuelcan los camiones españoles. ¿Se imaginan que un caso así pudiera ocurrir en cualquier carretera de España? Guardia civil, videos... Se le caería el pelo a quien lo hiciera. En Francia no pasa nada). Es momento, pues, de que las autoridades aragonesas, todas a una, ya que todas están en contra del trasvase del Ebro (lo de Vox, ya se sabe) lancen campañas para vender Aragón. Desde ahora y hasta el 23 de Abril, por ejemplo, hay tiempo para poner en su sitio nuestra voz, reivindicarnos, vender mejor aún que en Fitur y en Madrid Fusión nuestro poder. Es cierto que nos falta una figura que fuera lo que Antonio Banderas a Málaga, pero si entre todos nos ponemos las pilas, las buenas, lograremos que nos vean como somos.