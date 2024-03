Mauricio eterno

Qué carisma tenía, madre mía. Con su chupa de cuero, sus botas, su tupé imposible. Mauricio Aznar era un romántico, un Quijote en bicicleta, y siempre me pareció, por su poesía apegada a la tierra, por su actitud socarrona, como un Labordeta rockero; de hecho el abuelo era muy fan de Más birras y les mandó la letra de una canción preciosa, como se puede leer en el libro Más birras. Del barrio a la leyenda, escrito por Jorge Martínez. Tuve la suerte de ver bastantes veces a los Más birras en directo; recuerdo con especial cariño un concierto en la sala En Bruto, el de La Romareda, toda una juerga, y, cómo no, el emotivo último concierto en la Agrupación de Peñas Populares en las Fiestas del Pilar. Leer a veces es recordar conciertos. Asimismo, leyendo el libro de Jaime González, Mauricio Aznar y Almagato. La historia, he recordado algún otro. Alicia Fernández comenta un concierto solidario que tuvo lugar en el Teatro Principal, en cuyo cartel figuraban Javier Krahe, José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell o el propio Mauricio, y me digo: eh, allí también estuve. Y viendo La estrella azul, el peliculón de Javier Macipe, hay una escena de un concierto en La Campana de los Perdidos, con un Rodo estelar, que casi juraría haber vivido tal cual. Ay, la magia del cine. El actor Pepe Lorente se mete en la piel de nuestro héroe a la perfección, y me encanta que su marcado acento maño vaya a dar la vuelta al mundo. La película lo merece. Tiene momentos maravillosos, como esa escena en un bar en el que la música se materializa mágicamente. No me extraña que le lluevan premios, aplausos y críticas excelentes. Con su arriesgada puesta en escena, su sonido directo espectacular y su exquisita sensibilidad, es muy difícil no caer rendido a sus encantos. Me alegro por Mauricio, de corazón. Ya no es solamente un mito local, es una leyenda universal.