El PP debe dar explicaciones

El Partido Popular debe dar explicaciones por el caso Koldo. Es intolerable que nadie en la oposición haya dimitido todavía por la trama de comisiones ilegales y chanchullos que afecta a un asesor del exministro de Transportes, al exministro de Transportes, al ministerio de Sanidad y al de Interior, a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, a un ministro y a la vicepresidenta del Congreso, así como a la gestión de los fondos europeos y al rescate de Air Europa. El asesor había sido cercano al actual secretario de organización del PSOE, sale en las memorias de Pedro Sánchez porque custodió los avales de su candidatura en las primarias y era el hombre de confianza de José Luis Ábalos, expulsado del partido y estrella de la semana.

Condecorado, indultado (por el gobierno de Aznar) tras darle una paliza a un tipo y antes de dársela a otro, lanzador de hachas, exportero de puticlub y luego consejero de Renfe mercancías y vocal del consejo de puertos del Estado, como sus dos hermanos Koldo García cobraba por una incapacidad absoluta. Un hermano trabajaba en el ministerio, al igual que su mujer, porque hay que mantener la familia unida. La historia tiene un aire vintage: marisquerías, billetes de 500 euros, propiedades inmobiliarias a nombre de familiares menores de edad, club de fútbol y cambios de vehículo para despistar a la policía.

Koldo, asesor del gobierno más feminista de la historia y figurante en las memorias de un líder que llegó al poder en una moción de censura por un caso de corrupción del PP, decía cuando esperaba que el Gobierno de Baleares no reclamase por las mascarillas fake compradas con dinero de los fondos europeos: «Te van a montar el pollo, se van a hacer de rogar y habrá que chupársela, eso por cojones». El gobierno suena como Chat GPT; Koldo hablaba como un personaje de Mamet.

El negocio se hizo mientras estaban muriendo decenas de miles de personas, no se podía despedir a los seres queridos que fallecían y no nos permitían salir a la calle. (No cayeron en la trampa de la trama las administraciones socialistas de Aragón y Castilla La Mancha, que desconfiaron de las condiciones). Como ha señalado María Jesús Montero, el PP debe dar explicaciones por este caso de corrupción en el PSOE. No pueden irse de rositas, que aquí creemos mucho en la accountability.