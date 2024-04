Pensar y actuar mediterráneamente

Los próximos 26 y 27 de junio en la ciudad de Valencia tendrá lugar la primera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa de Prensa Ibérica que pretende impulsar el desarrollo de los territorios peninsulares bañados por ese mar a través de una reflexión sobre un conjunto de problemáticas conjuntas. En esas jornadas, que contarán con ponentes de la talla de Mariana Mazzucato y Robert Kaplan o Gunter Pauli, entre otros, culminarán los debates acerca de ocho ejes temáticos, cada uno de ellos liderado por un diario mediterráneo del grupo, que han sido considerados prioritarios para esta primera edición: las personas, con especial énfasis en la cuestión migratoria, a cargo del Diari de Girona; la economía azul bajo la responsabilidad de El Periódico de Cataluña; el turismo y el cambio climático, capitaneado por el Diario de Mallorca; la energía de la industria desde Castellón, con Mediterráneo al frente; las redes de movilidad impulsadas en Valencia, por Levante; la vivienda liderada por Alicante, a través de Información; el agua, a cargo de La Opinión de Murcia, y la ciudad del Mediterráneo, con La Opinión de Málaga como responsable.

El proyecto, que pretende ser un eje vertebrador que aglutine diversas sensibilidades, ha sido posible gracias a la enorme capilaridad que permite la extensa red de diarios de Prensa Ibérica y a su profundo arraigo local. Es una iniciativa surgida desde abajo, que cuenta desde sus inicios con el inestimable apoyo de la Fundación La Caixa, pero también con el soporte de numerosas compañías, así como de numerosas administraciones, que con independencia de su color político y al margen de otras consideraciones que en ocasiones contaminan las relaciones entre las comunidades autónomas del Mediterráneo han avalado la idoneidad de la empresa.

Pero además, con esta iniciativa que está concebida con voluntad de continuidad, Prensa Ibérica pretende trascender el tradicional papel de la prensa como espejo o prisma de la realidad, incluso superar su función como promotor de la agenda setting y hacerla compatible con una perspectiva propositiva de mirada larga fundamentada en el conocimiento y en las soluciones técnicas, a modo de think tank o laboratorio de ideas.

En el acto de presentación celebrado en la sede de la Fundación La Caixa en Madrid se enfatizó en torno a los valores que destila la iniciativa y a la necesidad de promover una lógica cooperativa entre la sociedad civil, el tejido económico y las administraciones, ya que al fin y al cabo ellas son las responsables de llevar a término las políticas.

El papel de la iniciativa privada resulta fundamental, pero es infructuoso si no encuentra complicidad y permeabilidad por parte del poder político. Y eso no solamente es aplicable a nivel estatal, ya que de cara futuras ediciones, cuando de la dimensión interior se pase al abordaje de la dimensión exterior y transfronteriza, la importancia de las instituciones políticas, concretamente de los Estados, resultará imprescindible para poder afrontar las problemáticas conjuntas que afectan al Mediterráneo. Pero en al acto de presentación no solo se habló de la razón, sino que también se abordó la emoción colectiva que despierta el mar y que guía a este prometedor proyecto que no ha hecho más que empezar.

