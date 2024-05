Guerra civil virtual

Tranquilos: el formato guerracivilista del XXI es virtual y no acarrea muerte física, como mucho te destroza la vida. Sin embargo, la virulencia del enfrentamiento de los dos bandos digitalizados es comparable a 1936. El blanco de los ataques del establishment derechista era Azaña, hoy es el presidente Sánchez. Los motivos, similares: amagar con gobernar al margen de los intereses imperantes desde los tiempos de Don Pelayo. En 1936 había hambre y desesperación, sin la actual red del Estado de bienestar. Todo es más transversal ahora; frente a la antigua conciencia de clase, que han volatizado fachapobres y gauche divine, imperan las adscripciones/identidades culturales (conservadora o woke), patrioteras (español, catalán...), de género o estéticas. Lo que se mantiene en ambas épocas es un internacionalizado combate ideológico y unas elites nacionales refractarias a ceder sus privilegios, las mismas que llamaron al Ejército para salvarles del Frente Popular; afortunadamente hogaño esa opción no es viable en la UE y, además, los cuerpos de defensa y seguridad fueron una de las pocas fuerzas fácticas algo desfranquizadas (Tarancón lo intentó en la Iglesia, pero no duró mucho). No ocurrió lo mismo con el poder económico-financiero y los jueces, a los que hay que sumar un entramado mediático irradiado desde Madrí que tiene claro quiénes son sus amos. Esto conforma una sólida maquinaria trinitaria a la que solo le falta, en nombre de la Patria siempre, el control desde Moncloa del Estado emergido, porque el profundo ya lo gobiernan. Los ejecutivos de Felipe o del PP nunca cuestionaron esa trinidad del Gran Poder, ZP amagó sin éxito y ahora Perrosanxe namorau (más bien ave Fénix) ¿quiere intentarlo? tras poner a la ciudadanía ante el espejo-acantilado en un cliffhanger de 5 días. El salto está claro: desmontar, en el marco de la legalidad democrática, la Mafiosísima Trinidad del moneyfare, lawfare y mediafare o despeñarse por el acantilado.

