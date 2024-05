Uno de los nuestros

España retira de Buenos Aires su embajador tras los improperios de Milei a Pedro Sánchez. Para mí lo más grave, aun siéndolo, no es eso, sino la foto en la que el ultraderechista argentino (no vino en calidad de Presidente de la República) posa con lo más granado del Ibex 35 encabezado por el presidente de la CEOE. Éste había alertado no ha mucho del peligro de los populistas: ¿qué es entonces el de la motosierra? Parece que los empresarios distinguen entre populismos rechazables (los que llaman de extrema izquierda) y neofascismo asimilable. Ya pasó en esa década de 1930 que se repite ahora en versión digitalizada: las grandes firmas alemanas se «fotografiaron» con el Führer y después se prestaron a su juego demoníaco. Tras la gran derrota nazi pidieron perdón y hace poco los actuales empresarios germanos han alertado sobre el peligro de la extrema derecha. En España, como para los nuestros no hubo catarsis sino cuarenta años de «dictablanda», Garamendi y su tropa no tienen empacho en hacerle el juego al payaso fascista de la Casa Rosada. Como en la época de entreguerras, todo vale con tal de detener la amenaza comunista. Tampoco reparó esa elite empresarial en que Milei venía a Madrid a calentar la cancha de Abascal, Le Pen u Orban para que empiece el juego de las elecciones donde los ultras pretenden asaltar Europa e imponer su agenda reaccionaria. Ellos han sabido virar oportunamente desde su original discurso intervencionista y antieuropeo hacia un ultraliberalismo que pretende servirse de las instituciones europeas. Lo del atropello a los derechos, a las formas de democracia liberal y otras zarandajas, les trae al pairo a los del Ibex 35 mientras les salgan las cuentas de resultados. Ojalá no juegue a eso lo más granado de la clase empresarial del viejo continente, de lo contrario, como en Argentina, esto acabará como en La matanza de Texas.

