Prudencia y generosidad

De las elecciones catalanas se pueden sacar muchas conclusiones y cada una de ellas tiene que ver con el carácter o posición del líder que las emite y sin embargo lo que parece indiscutible es que ha habido un claro retroceso del independentismo con muy diferentes resultados si hablamos de Esquerra Republicana de Catalunya y de la CUP, quienes entre los dos se han dejado por el camino 18 diputados, mientras que los de Puigdemont han salido muy bien parados, sumando tres nuevos diputados, lo que no deja de sorprender si tenemos en cuenta que han burlado la ley y son herencia del más rancio catalanismo con un histórico un tanto atropellado entre los tres por ciento y pactos de lo más elitista y poco solidarios. Pero el votante es así y construye su decisión atendiendo a cuestiones que en muchas ocasiones poco tienen que ver con la realidad de los actores y sí con un proyecto de ilusión que desbanca lo racional y tiene mucho de ensalzamiento de determinadas figuras y al mismo tiempo de fracaso de determinados valores que debieran ser determinantes a la hora de votar. Pero en eso consiste la libertad y cada cual va a las urnas con unas razones o se queda en casa con otras que o tienen que ver con la desgana o con el castigo.

Y si por un lado el independentismo, no diría ha fracasado, más bien señalaría que ha tenido un claro retroceso, la derecha ha crecido con un Partido Popular que ha pasado de tres diputados a 15 y un PSC que ha sumado nueve diputados, alcanzando los 42 en un claro reconocimiento por parte de sus votantes de las políticas de acercamiento que ha llevado a cabo el Gobierno de Sánchez. Pero más allá de todas las conclusiones o análisis que se puedan hacer, el mayor de los interrogantes es si alguno de los candidatos conseguirá una investidura y la respuesta en estos momentos, y ante las declaraciones de ERC, es que no, a no ser que la prudencia y la generosidad iluminaran el camino de quienes con una abstención pueden facilitar que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat. Pero pedir prudencia y generosidad en política es mucho, así que casi con toda seguridad iremos a una repetición electoral que traerá vaya usted a saber qué resultado, un poco en la línea de Canetti cuando escribió: «confiaba en vivir mucho tiempo sin que Dios se diera cuenta». La ilusión trasnocha y habita lejos cuando las puertas se cierran con convicciones que son de usar y tirar. Buena suerte.

