No jugarán ante el Castellón los mismos que actuaron de inicio el pasado sábado en Las Palmas, donde JIM sorprendió dando entrada a Zanimacchia en un once al que también accedió James. El técnico alicantino anunció en la rueda de prensa previa al duelo frente a los levantinos que las variaciones tendrán continuidad con la entrada de varios cambios respecto a la formación inicial en Gran Canaria, si bien no especificó ni el número de cambios ni las posiciones que se verán alteradas. «El elogio debilita. Si yo modifico algún jugador y pongo a otro el objetivo es que el equipo no se resienta y siga siendo competitivo y la idea ahora es la misma de cara a disponer de un equipo competitivo y más oxigenado», explicó.

El que parece tener un sitio seguro es Zanimacchia, autor del primer gol en Las Palmas y uno de los zaragocistas más destacados en aquel partido. «He hablado con el jugador desde hace tiempo. Él jugaba conmigo y el equipo ganaba, pero salió de forma injusta por decisión de Juan Ignacio. No ha hecho nada malo. Él sigue entrenando bien, es competitivo y tiene una gran educación. En Las Palmas hizo un buen partido», ensalzó el técnico.

Así, los cambios podrían afectar a los laterales, donde Vigaray acabó tocado en Las Palmas, o el centro del campo, zona a la que podría regresar Francho Serrano. Donde no habrá modificaciones es en el centro de la zaga, ya que la sanción de Jair dejará a Francés y Peybernes en el equipo.