Guti se marchó en el verano pasado al Elche con un traspaso de cinco millones y ha vivido su primera temporada en la élite, con una salvación en la última jornada. El centrocampista zaragozano hace balance y mira también al equipo de su vida, analizando también una dura campaña y el futuro.

--Vaya salvación sufrida la del Elche.

--Ha sido un año muy complicado y hemos sufrido como se hace cuando no te salen las cosas, pero al final haces esa reacción y consigues el objetivo de seguir en Primera y sabe mucho mejor. Con el esfuerzo que hemos hecho creo que nos merecíamos este premio. Nadie daba un duro por nosotros hace un par de meses y por eso lo celebramos así, no se nos va a olvidar nunca.

--Y con gol suyo en la última jornada, el 2-0 ante el Athletic.

--Ya de normal es bonito marcar, pero si además es un gol tan importante en el último partido pues lo celebras con ese orgullo, aunque en ese momento aún dependíamos de otro equipo, del Huesca, había que ir con cautela.

--Al final el Huesca, un equipo de la comunidad, no ganó y se fue a Segunda.

--Mi obligación es pensar en mí y en el Elche, nada más. Era otro equipo aragonés, pero el mío de toda la vida es el Real Zaragoza y siempre lo va a ser.

--36 partidos en Liga, 33 de titular y tres goles. ¿Qué balance hace?

--Todo viene marcado por el logro de la permanencia, eso hace que cualquier nota sea del todo positivo. Para mí, la temporada es de 10, he jugado mucho, todo lo que quería, he aprendido cosas en mi primer año y me he sentido importante y con la confianza de los dos entrenadores que hemos tenido. Al principio, me costó la adaptación a la categoría y a la ciudad, pero después fue mucho mejor y he acabado con más ganas de temporada.

--Si hubiera habido descenso quizá su continuidad no habría estado tan segura, pero ahora no hay dudas por ahí.

--No las hay, tengo contrato hasta 2025, estoy centrado en este club y no pienso en más allá. Ahora tengo ganas de desconectar de este año y después a volver con más fuerza, con la mentalidad de afrontar todo para seguir creciendo.

--¿Qué objetivos se marca en la segunda temporada en el Elche?

--No me voy a poner límites nunca, quiero crecer y jugar como lo vengo haciendo, disfrutando de esta etapa y de la máxima categoría, confiando en mí mismo y ayudando a que el Elche también siga creciendo

--Ustedes han sufrido pero el Zaragoza no le ha ido a la zaga.

--También ha tenido su ración de pasarlo mal, pero ha conseguido el objetivo. Y eso es lo importante ahora. Para el Zaragoza era una tragedia ese descenso, pero es que cuando las cosas no salen y te metes en una situación tan delicada tienes que ser consecuente y saber dónde te encuentras. El Zaragoza empezó mal, pero supo levantarse y se queda con la sensación de que superó esa adversidad y evitó bajar a una categoría que hubiera complicado muchísimo su futuro.

--¿Había plantilla para más?

--Sí, seguramente sí, pero en el fútbol cuesta mucho cambiar las dinámicas. Esa mala racha al inicio de temporada condicionó todo porque hundió mucho al equipo. Después, supo dar la cara en momentos claves y ahora también les toca desconectar y como zaragocista estoy convencido de que el año que viene va a ser muy distinto, muchísimo mejor que este.

--¿Cómo valora la labor de JIM?

--Desde que llegó cambió la cara dele quipo. No lo conozco personalmente pero desde fuera se le ve muy buen entrenador, aunque el fútbol siempre es de los futbolistas y demostraron que había un gran equipo.

--La apuesta es por él la próxima temporada.

--Me parece lo lógico. Cuando un entrenador da un cambio así en un equipo y logra el objetivo, por qué no vas a apostar por él. Hay que darle esa confianza ya que si lo ha hecho bien lo puede seguir haciendo de la misma forma la próxima temporada.

--Hay muchas posibilidades de un cambio en el club, en su propiedad y en su gestión, pero en todo caso lo que es necesario es un cambio de proyecto, el Zaragoza necesita subir a Primera.

--Lo necesitan el Zaragoza y tantos otros, pero es muy complicado. Ya lo hemos visto todos estos años. Para mí merece estar en la élite, pero siendo conscientes de que la situación es la que es, que el Zaragoza, en lo económico, no es un club fuerte. Hay que ser realistas, saber dónde estamos y de dónde venimos. Lo que importa es el presente y trabajar bien de cara al futuro, por eso el objetivo en esta temporada fue mantenerse después de que las cosas se pusieran tan difíciles. El próximo año, vamos a hacer un proyecto para volver a subir, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo lo difícil que es.

--Esta ha sido la temporada de canteranos como Francho, Francés o Iván Azón. ¿Se esperaba que fueran tan importantes?

--Desde el principio me alegré mucho de su aportación, porque esto para el Zaragoza y para Aragón es muy importante. Han sido fundamentales, han hecho un temporadón. Yo sabía de la calidad de los tres y que podían rendir muy bien y a los hechos me remito, lo han demostrado. El club vive una situación muy difícil y eso hace que lleguen las oportunidades para la gente de la cantera y demuestran lo que valen y que están hechos para jugar en el Zaragoza.

--Da pena tanto valor en la Ciudad Deportiva y que puedan salir, ya sucedió con usted, con Soro, con Vallejo...

--Claro, yo lo he vivido ya y da pena. Al jugador no le gusta salir, irse del club de su vida, de su ciudad, pero hay que ser realista. Yo al irme también me alegré porque al club le estaba ayudando en esa parcela económica. Mi sueño era subir y jugar con el Zaragoza en Primera, pero las circunstancias mandan y me siento feliz de hacerle ese favor tan grande al club para que puedan hacer otro proyecto y así lo tiene que mirar cualquiera de ellos si hay una venta este verano de un canterano, tienen que pensar que ayudan a que el club pueda ir mejor económicamente.

--Usted subió al primer equipo con Delmás, Lasure, Pombo, Zalaya… Solo Lasure sigue y ha estado cedido en el Leganés y pasando un difícil momento por su enfermedad.

--Seguimos en contacto y hablamos mucho, aunque al estar en un sitio distinto cada uno la relación se pierde un poco. Lo que hemos vivido juntos es inolvidable y esa relación está ahí. Con 'Lasu' hemos estado muy pendientes, lo importante es que se recupere bien, que sepa que lo queremos mucho y que lo antes posible vuelva a disfrutar del fútbol.

--Sigue teniendo en mente su regreso al Zaragoza, ¿no?

--Mi sueño principal era jugar en Primera y ese ya lo he cumplido gracias al Elche. Otro es hacerlo con el Zaragoza y ojalá el día de mañana se cumpla, que nuestros caminos se reencuentren. Siempre pienso en positivo y sigo pensando en que mi salida del año pasado no fue un adiós sino un hasta luego.