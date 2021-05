El Real Zaragoza echa el telón a una temporada terrible, donde bordeó la tragedia del descenso y regateó el desastre con la llegada de Juan Ignacio Martínez para lograr una permanencia ya sellada hace dos jornadas ante el Castellón y basada en la fortaleza en La Romareda, donde este domingo vive el epílogo frente al Leganés (21.00 horas) intrascendente a efectos clasificatorios y más pensando en el futuro que en el presente. Un horizonte en el que se divisan cambios en la propiedad, muy necesarios, y un nuevo proyecto que tendrá en JIM a su entrenador y en el que habrá una revolución en la plantilla, sobre todo en su parcela ofensiva, un estrepitoso fracaso en la campaña que ahora acaba.

El partido, al margen de la aportación económica que supone quedar lo más arriba posible en la tabla, no tiene más alicientes para el Zaragoza, si bien el Leganés sí aspira a conservar la tercera plaza que tiene y que le daría la opción de jugar las dos eliminatorias de playoff con la vuelta en casa, una posibilidad de menor valor cuando el público aún no puede entrar en la mayoría de los estadios. Para el Zaragoza, sin embargo, el único deseo es acabar con la mejor imagen posible, teniendo en cuenta que ya mostró una buena cara en Mallorca, ante un rival ya ascendido, y cuando ya no tenía nada en juego.

Javi Ros vuelve a la lista tras casi seis meses El partido marca el regreso de Javi Ros a una convocatoria, ya que el navarro empezó un plan específico nada más volver del parón de Navidad y ha estado casi seis meses de baja haciendo ese trabajo de recuperación por las molestias que sufría en la rodilla derecha, de la que fue operado por la rotura del menisco externo con afección del cartílago a la que fue sometido en febrero del 2020 por el doctor Manuel Leyes. Desde hace un mes trabaja con el grupo y la previsión era que no jugara en esta temporada, aunque su mejoría es notoria y es posible que JIM le dé unos minutos en el tramo final del intrascendente epílogo ante el Leganés. El último encuentro que jugó Ros fue en Copa ante la Gimnástica de Torrelavega el 16 de diciembre, donde ya se decidió que parara, aunque fue citado ante el Lugo tres días después, porque llevaba desde el principio de temporada con ese dolor, pese a lo que disputó 16 encuentros oficiales, 10 de ellos como titular. Al choque, JIM llega con una colección de bajas, ya que no cuenta con Francés, concentrado con la sub-21, ni tampoco con los lesionados Peybernes, Adrián González, Atienza y Eguaras, mientras que Vigaray o Vuckic han arrastrado molestias a lo largo de la semana y tampoco entraron en la convocatoria de solo 21 jugadores.

Con Jair como único central disponible por las siete bajas (Peybernes, Adrián González, Atienza, Eguaras, Vigaray, Vuckic y Francés, este con la sub-21), y con Javi Hernández y Castillo, del Deportivo Aragón, citados, lo más factible es que sea Nieto el que juegue en el eje, dejando los costados de la zaga a Tejero y Chavarría, mientras que Ratón volverá a ocupar la portería, un premio a su trabajo una vez que se ha logrado la permanencia y con Cristian de merecido descanso en el banquillo. La idea es que el once, teniendo en cuenta las bajas, se parezca lo más posible al titular en este tramo final de curso y estén los Francho, Zapater, Narváez, Bermejo o Azón que han sido indispensables, algunos más que otros, en esta permanencia, mientras que Sanabria, al que se le tiene tanta fe para repetir su cesión del Atlético B, ocuparía de nuevo el sitio en la medular que tuvo en Mallorca. Por ahí andarán los tiros en un partido donde algunas de las salidas seguras se podrán despedir desde el césped o en el banquillo, como los cedidos Tejero, Zanimacchia, el Toro o Álex Alegría, que regresa tras su confinamiento por covid de un contacto estrecho, mientras que Vuckic o Larra, con contrato en vigor, son otros claros ejemplos de un adiós en este final de curso, aunque en el caso del esloveno, de nefasto paso, ni siquiera ha ido citado.

El partido, ante uno de los enemigos más potentes de la categoría, debe refrendar también la fortaleza del Zaragoza en su estadio con JIM y sin público, lo que da más valor al dato, con siete victorias, tres empates y una derrota y 24 puntos de 33 puntos. Ha sido el bastión de la salvación, pero el último partido tampoco tendrá afición, al no estar Aragón aún en la fase 1 de la epidemia.

El Leganés recupera a Gaku, a Arnaiz y al exzaragocista Borja Bastón, que no será titular, mientras que Sabin Merino, con molestias, esperará al playoff. Omeruo, Bustinza y Rosales son bajas para Asier Garitano, como también Lasure, cedido por el Zaragoza y convaleciente de su tumor testicular.

Manifestación ante el palco

Además, antes del partido, a las 19.30 horas, hay convocada una concentración contra la gestión de la directiva a la que se han sumado numerosas agrupaciones de la Federación de Peñas del Real Zaragoza.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Ratón; Tejero, Jair, Nieto, Chavarría; Sanabria, Francho, Zapater, Bermejo, Juanjo Narváez; e Iván Azón.

Leganés: Cuéllar; Palencia, Miquel, Javi Hernández, Jonathan Silva; Pardo, Rubén Pérez; Avilés, Eraso, Arnaiz; y Miguel.

Arbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.00.