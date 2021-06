Profeta en su tierra. Pese a ser una estrella del fútbol mundial, Ander Herrera es sencillez, humildad y cariño por su ciudad, que ha querido reconocer su gran labor y colaboración continua poniéndole el nombre de la Cruyff Court, la octava en España y la número 277 en todo el mundo. Parte del legado de los valores del genio Johan.

Centenares de niños y niñas se acercaron este martes al acto de inauguración para conocer a Ander y él, con su modestia habitual, atendió a todos y cada uno de ellos, a los que firmó autógrafos, con los que se fotografió y hasta hubo tiempo para estrenar las porterías lanzando penaltis. A cada uno les fue dando un consejo al oído. Un baño de masas de un jugador muy querido en su ciudad, su Zaragoza.

Antes, durante el acto de inauguración como tal, en la parte más institucional y protocolaria, Ander se dirigió a los más pequeños para decirles que «vais a disfrutar de un campazo» y les recordó que él, cuando era solo un niño, mucho antes de ser la estrella del fútbol mundial que es hoy en día, comenzó dando patadas al balón con su padre Pedro en esa misma pista del Parque Bruil, «aunque era de cemento», recordó entre risas. «Considerad esto como propio, y cuidadlo porque no todos hemos tenido las condiciones tan buenas para jugar a fútbol», dijo.

Además, dejó también un consejo para los chicos y chicas: «Sobre todo no rendirse. Solo muy poquitos lo tienen fácil y no fue mi caso. Yo he tenido momentos en los que he jugado poco, era el más pequeño de mi generación, me costó desarrollar físicamente pero nunca me rendí. Siempre consideré que el camino es largo, que todo llega con trabajo, ilusión, humildad y respeto al compañero. Es muy difícil llegar, pero si no llegas el deporte te deja valores para toda la vida».

Elogios a su lado personal

En el acto también estuvieron presentes Susila Cruyff, hija de Johan; Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, que estuvo acompañado de Cristina García (concejal de Deportes del ayuntamiento) y Sara Fernández (vicealcaldesa); Pati Roura, directora de la Fundación Cruyff y Alejandro Fernández, responsable comercial del Área Corporativa de Educación y Marketing de la Fundación La Caixa.

Susila Cruyff recordó que su padre «nos inculcó que siempre hay que ayudar al de al lado y Ander Herrera ha entendido perfectamente que el deporte y el fútbol es mucho más que perseguir una pelota».

Por su parte, Jorge Azcón puso en valor la figura de Ander como persona: «La ciudad tiene una gran suerte de tener a un embajador como Ander Herrera porque siempre que le llamamos para colaborar echa una mano. Siempre que se lo hemos pedido ha sido el primero en dar el do de pecho y no hay un nombre un nombre mejor para esta Cruyff Court que el suyo», afirmó.