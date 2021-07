Haris Vuckic es una de las salidas más obligadas este verano para el Real Zaragoza y, como mínimo, el delantero esloveno está en el punto de mira de dos equipos. El Legia de Varsovia polaco, que va a disputar desde este miércoles la previa de la Champions League como campeón de la Ekstraklasa, lo tiene como alternativa principal para reforzar su ataque cuando traspase a Tomas Pekhart, internacional checo que acaba de regresar de la Eurocopa y por el que desea obtener una venta importante. Además, el Utrecht de los Países Bajos, de la Eredivisie, también quiere al futbolista esloveno, de 28 años, del Zaragoza, si bien el conjunto holandés no ha obtenido pasaporte europeo para la Conference League en el playoff de esta competición tras acabar sexto en el campeonato.

Vuckic, que tiene buen cartel en Europa, sobre todo en Países Bajos, donde anotó 11 goles con el Twente en su última temporada antes de fichar por el Zaragoza, no quiso salir en enero fuera de España por motivos familiares (tuvo opciones del Sporting y el Oviedo), pero ahora su destino está en el extranjero y sus agentes, y no solo ellos, lo han ofrecido en Holanda, Bélgica, Chipre, Grecia o Polonia. Con dos años más de contrato, con un rendimiento más que discreto en su primera temporada, donde no anotó ni una sola diana, y con el aumento de su ficha pactado en su segunda campaña, teniendo en cuenta que en la primera ya estaba en 400.000 euros, cifra que ahora sube de manera ostensible, su adiós es obligatorio, aunque de momento va a empezar la pretemporada a las órdenes de Juan Ignacio Martínez salvo que se aceleren mucho cualquiera de las dos vías abiertas, la del Legia o la del Utrecht. En principio, la vía holandesa podría ser en forma de cesión y en el Legia llegaría con la carta de libertad y en propiedad

La cesión de Jannick, oficial

Mientras, el Zaragoza y el Nástic han hecho oficial la cesión de Jannick Buyla para esta temporada, un acuerdo que estaba cerrado desde el viernes, tal y como contó este diario. El club catalán, que milita en Primera RFEF, se hace cargo de la ficha del centrocampista, que alcanza con los objetivos el mínimo salarial de Segunda (menos de 80.000 euros), y se reserva la opción de prorrogar su contrato en propiedad dos años más si logran el ascenso a la categoría de plata, por lo que la salida de Jannick, con contrato hasta 2024 en el Zaragoza, puede ser definitiva. Al ecuatoguineano se le hizo contrato del primer equipo el verano pasado tras debutar en la 18-19 de la mano de Víctor Fernández y tener minutos en la siguiente campaña, en la 19-20, también con el técnico aragonés. Empezó la pretemporada pasada siendo importante para Rubén Baraja, que le dio camiseta de titular en el arranque de Liga, pero pasó a un rol secundario y lo mantuvo con Iván y JIM hasta que salió en enero al UCAM.