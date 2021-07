Juan Ignacio Martínez, en la escasez de efectivos que tiene a estas alturas de pretemporada, está viendo cómo al menos la enfermería no está muy poblada. En el 'stage' en San Pedro del Pinatar Luis Carbonell, por el golpe que sufrió en el nervio ciático en Calahorra, ha sido el inquilino más habitual, pero el delantero de la cantera ya se encuentra prácticamente recuperado y la previsión es que este lunes, en la doble sesión de entrenamiento programada, ya se ejercite la mayor parte de la jornada con sus compañeros, algo que no ha hecho desde el comienzo de esta estadía.

Mientras, Fran Gámez, que no ha participado en ninguno de los dos amistosos, ante el Calahorra y el Elche, ha ido aumentando cargas con el grupo en los últimos días y lo previsto es que ya complete las sesiones con normalidad después de superar una elongación muscular que sufrió en su segundo entrenamiento como zaragocista y que hizo que JIM no arriesgara con su presencia frente al conjunto alicantino. Así, el duelo ante el Valencia debe marcar si no hay contratiempos su estreno con la camiseta blanquilla tras su salida del Mallorca.

Jair y Chavarría acabaron con calambres el duelo ante el Elche, sobre todo el lateral catalán, que sufrió también un golpe, lo mismo que Azón en un costado, pero son molestias sin importancia y también estarán con el grupo este lunes, lo mismo que Francés, muy recuperado de su proceso gastrointestinal y que este domingo ya hizo la sesión de recuperación de sus compañeros y hasta comió con normalidad después de que una gastroenteritis le impidiera jugar ante el cuadro ilicitano el sábado.