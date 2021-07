El Real Zaragoza despide este viernes su 'stage' en San Pedro del Pinatar con un partido ante el Atromitos FC de Atenas (19.00 horas, Aragón TV) en el que buscará el pleno de triunfos en las instalaciones del Pinatar Arena Football Center para dar por concluida una concentración de nueve días, iniciada el 22 de julio, en la que no han llegado refuerzos, como demanda Juan Ignacio Martínez y busca Miguel Torrecilla, pero que sí ha dejado buenas noticias, con los convincentes triunfos, ambos por 0-2, ante el Elche y el Valencia, dos rivales de Primera, con buena imagen en ambos, con sensaciones de un bloque bien trabajado y solvente en defensa y hasta con más pegada que el año pasado, por mucho que se hayan ido varios jugadores de ataque.

Al Real Zaragoza le faltan aún cosas, demasiadas, en la confección de su plantilla, pero llegó a su 'stage' con el regusto amargo de su derrota frente al Calahorra y se va con mucho mejor sabor, viendo que los automatismos funcionan, que jugadores como Narváez o Chavarría, posibles traspasos, han empezado a buen nivel, que los canteranos del año pasado, Azón, Francés o Francho, mantienen el tipo y que la nueva hornada tiene muy buena pinta, empezando por Ángel, el que más está convenciendo a JIM.

El partido, solo 48 horas después del jugado ante el Valencia, traerá más rotaciones en el once de inicio, después de que en los dos primeros se haya visto en el equipo titular una versión muy aproximada al equipo que ahora mismo jugaría ante el Ibiza el 13 de agosto, aunque para ese día JIM espera haber podido dar la bienvenida a algún jugador más, al margen de Fran Gámez, de convincente estreno en el lateral ante el Valencia, por cierto.

Bajas y rotaciones

El choque también debe servir para apretar las tuercas a las posibles salidas, a Vuckic, Larra o Javi Ros, si bien este último ya ha dejado claro que no desea irse. Su presencia va a ir reduciéndose, aunque el esloveno ya no jugó ante el Valencia por unas molestias en la espalda, este jueves trabajó al margen y ante los griegos tampoco apunta a jugar. Además, Larra solo lo hizo en el tramo final el miércoles, al igual que Ros. Mientras, JIM dará más minutos a los canteranos, sobre todo a Pablo Cortés y a Castillo, que no los tuvieron con el Valencia.

El Atromitos de Atenas es el enemigo más flojo de los tres en este 'stage'. El equipo griego, décimo en la pasada Superliga, lleva desde el 15 de julio en San Pedro del Pinatar y ha perdido en sus amistosos ante el Elche (6-1), Getafe (3-0), Valencia (3-0) y Levante (2-1). El conjunto heleno está dirigido por el español Ángel López, que ha cambiado el banquillo del Volos por el del equipo del barrio ateniense de Peristeri.

El caso de Ángel López, de solo 38 años, es el de un entrenador de ascenso fulgurante, que ha pasado del fútbol regional madrileño al cuerpo técnico del Getafe, donde ayudó a Víctor Muñoz, Míchel o Contra para después dar el salto a ser primer entrenador, dirigiendo al Recreativo, a las selecciones de Guinea Ecuatorial y Ecuador y después, hace un año, llegar a Grecia para hacerse cargo del Volos.

En el Atromitos, un equipo que no destaca aún por su fortaleza defensiva, ha dado un nuevo paso con una plantilla que cuenta con los también españoles Juan Muñiz y Dani Castellano. A ese rival se enfrenta el Zaragoza en busca del pleno en la concentración, a por el tres de tres, antes de regresar a Zaragoza, donde en teoría ya solo le faltará el partido ante el Getafe el próximo miércoles del Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra.