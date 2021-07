Avisó a principios de julio Miguel Torrecilla que el Real Zaragoza trabajaba en tres escenarios diferentes, “uno muy conservador, uno que se mueve en los últimos números que se manejaron en el club (el límite salarial fue el año pasado 8,8 millones), y uno más optimista”. De momento, y con el desembarco de Spain Football Capital sin ser efectivo, a falta de la firma, lo que haría que el club se moviera en un límite salarial en torno a 10 millones, más de un millón más que la temporada pasada, el ejecutivo zaragocista trabaja en un guion de mayor prudencia que está haciendo que al club se le estén escapando jugadores ante las mejores ofertas de los rivales. Y es que el Zaragoza ha llegado al mercado con balas de fogueo, de momento, con propuestas de contrato en los fichajes que rondan por ahora los 250.000 euros brutos, en el mejor de los casos, ya que en otros ejemplos son inferiores, lo que deja al club en inferioridad ante muchos rivales.

Así, el club aragonés, también por la incertidumbre en su realidad institucional, solo ha podido incorporar a Fran Gámez y no se esperan fichajes de forma inminente, aunque es cierto que Torrecilla tiene algunas opciones avanzadas y se confía en que puedan fructificar en no demasiado tiempo, apelando a un 'efecto dominó' que provoque que un futbolista muestre su confianza en el proyecto y lleve a otros a dar ese paso, algo que no es sencillo con ese proceso de venta sin producirse de una manera ya oficial, lo que siempre genera recelos en los posibles refuerzos.

Esa cifre de unos 250.000 euros fue, por ejemplo, la propuesta que aceptó Fran Gámez, al que el Mallorca le abona esta temporada la parte restante de su contrato y por ahí anda también la oferta para el central Peybernes, que todavía no se ha desligado del Almería, pero una vez que lo haga aún tendrá que ultimar los detalles de su vínculo con el Zaragoza, que exigirá un mayor esfuerzo por parte de la entidad. El mediocentro Luismi Sánchez, por ejemplo, está cada vez más lejos del club pese a que ahora, tras la cesión imposible de Edgar desde el Betis, el centrocampista del Elche es la prioridad, pero la oferta del Oviedo es superior y el futbolista, que ya tiene perfilada su rescisión con el conjunto ilicitano, está a un paso de dar el sí a la entidad carbayona.

Víctor Gómez, Paulino, Gallar

No será el único caso. Edgar González, por ejemplo, en el Betis se va a quedar en el club andaluz, que si al final decide darle salida exige que el club al que vaya cubra la totalidad de su salario, más de medio millón, algo que también le aleja del Zaragoza y le acercaría al Almería. Similar fue el caso de Víctor Gómez, primer objetivo indiscutible para el lateral derecho, pero su salario, que el Espanyol exige cubrir, ronda los 600.000 euros, una cifra que el Zaragoza no podía alcanzar en ningún caso. Así, el elegido al final fue Gámez.

El club aragonés, además de esos casos, ha visto cómo futbolistas que consideraba muy apetecibles para su proyecto se han decidido por otros equipos. Paulino de la Fuente, libre tras acabar con el Logroñés, lo hizo por el Málaga, Álex Gallar ha vuelto a ir cedido al Cartagena por el Girona porque la propuesta del 'Efesé' era mejor tanto para el club catalán como para el extremo, Stoichkov, que ha acabado en el Eibar, fue casi una quimera desde el principio tanto por las pretensiones del mediapunta gaditano como por su desvinculación del Mallorca, que al final sí ha exigido un acuerdo de traspaso con el club armero.

Torrecilla mantiene una amplia lista de candidatos para cada puesto en los fichajes que tienen que llegar, no menos de seis dependiendo de las salidas, donde jugadores como Narváez o Chavarría pueden marcharse traspasados. Así, en la cesta de la compra del ejecutivo zaragocista se mira a un lateral, un central, un medio, uno o dos jugadores de banda y dos o tres delanteros, esto último en función del ariete colombiano, cuyo deseo es jugar en Primera.

Cristo y Borja Garcés

En el ataque, los dos grandes objetivos son Borja Garcés (Atlético) y Cristo González (Udinese), ambos cedidos y compartiendo ficha con sus clubs. En el primero, tiene que renovar antes con el conjunto colchonero y sus agentes prefieren que juegue en la élite, aunque sea en Portugal, pero el Zaragoza está bien posicionado con el Atlético y es optimista. Cristo tiene al club aragonés entre sus preferencias, pero su fichaje aún tiene que esperar, al menos hasta la próxima semana, ya que en unos días acaba su concentración en Austria con el conjunto italiano.

Tanto JIM como Torrecilla ven como necesario que también llegue un ariete con experiencia en la categoría. Uno de los tanteados fue Enric Gallego, que está pidiendo más de medio millón de euros netos, lo que hizo inviable su fichaje por el Eibar y que ha convertido desde el minuto su incorporación en el Zaragoza en una quimera. El extremo Ibai Gómez, un futbolista sobre todo del agrado del director deportivo, también se mueve en cifras que están lejos del alcance de la entidad blanquilla, por mucho que el extremo de Santutxu no priorice la vertiente económica en su decisión, donde cuenta además con opciones todavía no firmes de Primera, como Elche, Rayo o Alavés, además de numerosas vías en la categoría de plata.

Las salidas imprescindibles

En los números de Torrecilla también son vitales las salidas de Larra y Vuckic. Por el primero no hay ofertas aún en Segunda y las de Primera RFEF apenas cubren su salario, que ronda los 350.000 euros, ya que este curso el Athletic no asume una parte. En el caso de Vuckic, con interés del Utrech holandés o el Legia polaco, su despedida es aún más vital, porque su ficha en esta temporada pasa a estar en 600.000. La idea con ellos es que sus salidas sean lo menos gravosas posible, prevaleciendo de forma clara con ambos la cesión sobre una rescisión que incluya indemnización, puesto que ambos tienen dos años más de contrato. Con todo, ninguna vía está descartada.

Torrecilla cuenta, al menos, con dos bazas a favor en este mercado tan atípico para el club aragonés por el mencionado proceso de venta de la entidad. De un lado, el menor movimiento que hay con respecto a otros años, aunque los clubs de Segunda sí están haciendo más refuerzos que los que lleva el Zaragoza, y la menor cuantía de las ofertas económicas. De otro, al hecho de que el mercado apunta a coger toda la velocidad en la segunda quincena de agosto, sobre todo en la semana previa a su cierre, el 31.