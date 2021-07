Después del partido contra el Atromitos y de que se cerrase la concentración en San Pedro del Pinatar llegó la hora de hacer balance y Juan Ignacio Martínez hizo una valoración «muy positiva» del stage pese a no haber contado más que con el refuerzo de Fran Gámez. Precisamente, sobre los fichajes, reconoció que «Miguel (Torrecilla) me va a cortar la lengua, pero el club quería haber hecho efectivas varias novedades en cuanto a llegadas». Sin embargo, siguió explicando, «se va a paralizar unos días porque a veces no salen las cosas como uno quiere». Además, hizo una defensa férrea de Torrecilla, del que comentó que «está haciendo un trabajo titánico y de muchas horas», pero recordó que «las cosas van despacio y hay que tener paciencia». «Son cosas del fútbol y por un detalle u otro hasta la semana que viene no se pueden hacer las cosas. Paciencia, vamos a hacer un buen equipo», resaltó.

Sobre el propio stage, JIM aseguró que «la valoración es muy positiva por todo, por la cantidad de cosas que hemos visto en los chavales y por los automatismos que hemos conseguido», pero también puso el foco en que «la semana que viene empieza lo de verdad porque está el Carlos Lapetra en casa y tienen que venir compañeros para reforzar». «Más allá del resultado y de automatismos miro muchas cosas y hay muchas cosas positivas a nivel individual», agregó.

Del partido, el técnico blanquillo afirmó que «hemos competido muy bien, con un once muy novedoso, con mucho maño en el once inicial y con chavales jóvenes». Confesó también que quiso «dosificar» al equipo y lamentó «la mala fortuna en el empate final», pero sacó una lectura positiva de la igualada ya que «también es bueno saber que no se puede ganar todo y que esto sucede».

Por su parte, Puche se estrenó con buena nota como delantero centro y terminó feliz: «En esta pretemporada he jugado un poco de todo, de lateral, extremo y delantero. Estoy a disposición del entrenador y donde me pongan intentaré ayudar al equipo. JIM nos ha dado mucha confianza desde el primer día y eso hace mucho», dijo.