El Real Zaragoza sigue necesitando la contratación de un central y el nombre de Peybernes sigue siendo el deseado. El central francés va a rescindir el año de contrato que le queda con el Almería en breve, pero todavía no lo ha hecho. El club aragonés le espera, como lo ha hecho durante toda la pretemporada, porque es el defensa que quiere Miguel Torrecilla, que ya lo trajo en enero y ofreció un buen rendimiento. Sin embargo, la oferta de dos años más uno opcional o tres temporadas no convence al francés de momento porque la oferta económica no es satisfactoria.

Además, el galo tiene el interés del Swansea y el Nottingham Forest de la Championship inglesa (Segunda División) y también opciones en Francia. Aparte, ha estado en la órbita del Huesca en caso de un acuerdo para el traspaso de Jorge Pulido, pero en cuanto rescinda su compromiso con la entidad andaluza esa posibilidad se desvanecerá.