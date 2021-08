Alejandro Francés, Francho Serrano e Iván Azón están en la lista de 23 convocados por Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, para los dos partidos de clasificación del Europeo de la categoría. Como adelantó ayer este diario, los tres canteranos, junto al futbolista cedido por el Alavés Borja Sainz, estaban en la prelista de De la Fuente y la condición de fijos de Francho, Francés y Azón en el Zaragoza en estos momentos les ha dado el billete en una lista marcada por la revolución tras el cambio de ciclo después del Europeo de Eslovenia y Hungría, donde España cayó en semifinales ante Portugal.

En la fase final de ese Europeo estuvo Francés y era más que previsible la continuidad en la lista del central, ya que no debutó ni ante Croacia ni frente a la selección lusa pero era el más joven de los citados, aunque la llamada de Azón y de Francho ha sido más sorprendente y pone en valor el enorme nivel de la cantera zaragocista en estos momentos. El zaragozano Roberto López también está en la lista como jugador de la Real Sociedad, el club que más jugadores lleva en la citación, con cuatro, mientras que el Athletic y el Zaragoza suman tres. Con el propio Roberto son hasta cuatro los jugadores nacidos en la capital aragonesa en esa lista. Para encontrar un precedente de tres canteranos zaragocistas en la lista de la sub-21 hay que viajar a febrero de 1993, con el meta Sánchez Broto, Seba y García Sanjuán.

Juan Miranda y Bryan Gil, recientes subcampeones olímpicos en Tokio 2020, lideran la primera lista de Luis de la Fuente para la nueva generación sub-21 de España con miras al Europeo de 2023, que será también clasificatorio para los Juegos de París 2024. El seleccionador español cuenta también con jugadores que participaron en listas anteriores como Hugo Guillamón, Alejandro Francés, Oihan Sancet, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea, Roberto López y Fer Niño.

España buscará la fase final del Europeo que se disputará en Georgia y Rumania en junio de 2023, enfrentándose a las selecciones de Rusia y Lituania. En su debut, la Rojita se medirá a Rusia el viernes 3 de septiembre en el estadio Francisco de la Hera (Almendralejo) a las 20.45 horas. Mientras que el segundo encuentro tendrá lugar el miércoles 7 de septiembre ante Lituania, en Vilna, en el LFF Stadium a partir de las 18.30 hora local.

Al ser citados, los tres zaragocistas se perderán el duelo ante el Alcorcón del 5 de septiembre en Santo Domingo y el club intentará que pudieran estar este lunes ante el Cartagena negociando con la Federación Española de Fútbol, aunque en principio no tendría que haber problemas para ello y lo normal es que puedan jugar ese partido y se incorporen después a la concentración de Las Rozas. De momento, la citación de los jugadores es para el lunes por la tarde en Madrid.

Nada más conocer su citación con la sub-21, los tres zaragocistas no pudieron ocultar su alegría en declaraciones a la web del club. "Una convocatoria de la selección es una alegría inmensa; una locura. Ya estuve en una convocatoria, pero no pude debutar. Ahora volveré a darlo todo para intentar debutar, que es un sueño", aseguró Francés, el 'veterano del trío de canteranos en `el combinado nacional. Mientras, Francho Serrano, debutante en estas lides, dijo que "es un orgullo más, una alegría que aún no me puedo creer. Estoy muy contento por mí, pero también por Francés y por Azón. Es un momento para disfrutar y para aprender aún más en el fútbol. Esta convocatoria es algo que hace poco me parecía impensable", sentenció.

Iván Azón, el más joven de los tres con solo 18 años, intentaba asimilar los acontecimientos que se encadenan de forma acelerada: "Ha ocurrido todo de forma superrápida. Estoy muy contento de todo lo que me pasa: surgen las oportunidades que es verdad que las ganas, pero te las tienen que dar. Y para cualquiera es un regalo representar a España. Estoy muy orgulloso", indicó el punta.

España está encuadrada en el Grupo C junto a, además de las ya citadas, Eslovaquia, Malta e Irlanda del Norte. El que se clasifique primero y los cinco mejores segundos, junto a los anfitriones, obtienen billete para un torneo que servirá también de clasificatorio Europeo para los Juegos Olímpicos de París 2024 en los que estarán presentes cuatro selecciones europeas, incluyendo a Francia por albergar la cita Olímpica.

La lista de la sub-21 tiene una edad media de 19,86 años y en ella Luis de la Fuente ya conoce a 12 futbolistas de convocatorias pasadas, aunque la revolución es notoria. "Es lo que pretendemos. Ir asentando un grupo y que vaya siendo la base de lo que queremos conseguir. En estos dos partidos iniciales queríamos tener una base importante de jugadores que ya nos conocen y saben nuestra dinámica de trabajo. En ese equilibrio tenemos que movernos y dotar al equipo de tranquilidad. Que los nuevos se sientan arropados por los que tienen más experiencia", comentó el seleccionador.

La lista de 23 convocados la integran Julen Agirrezabala (Athletic Club), Arnau Tenas (Barcelona), Joan García (Espanyol), como porteros, Sergio Carreira (Mirandés), Guille Rosas (Sporting de Gijón), Hugo Guillamón (Valencia), Alejandro Francés (Zaragoza), Jon Pacheco (Real Sociedad), Juan Miranda (Betis), Sergio Gómez (Anderlecht), como defensas, Unai Vencedor (Athletic Club), Antonio Blanco (Real Madrid), Francho Serrano (Zaragoza), Oihan Sancet (Athletic Club), Roberto López (Real Sociedad), Nico Melamed (Espanyol), Rober González (UD Las Palmas), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Bryan Gil (Tottenham Hotspur), Yeremy Pino (Villarreal), como centrocampistas, y Fer Niño (Mallorca), Jon Karrikaburu (Real Sociedad) e Iván Azón (Zaragoza) como puntas.