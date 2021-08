El Real Zaragoza ya tiene cerrada la cesión sin opción de compra de Nano Mesa y esta tarde, tras la firma de los contratos, hará oficial su sexta incorporación de este verano para que el jugador tinerfeño ya se entrene mañana en La Romareda a las órdenes de Juan Ignacio Martínez y sea presentado ante los medios de comunicación. La llegada de Nano Mesa se suma a las de Fran Gámez, Lluís López, Álvaro Giménez, Petrovic y Borja Sainz y completa la terna de atacantes del conjunto zaragocista junto a Álvaro Giménez, Iván Azón y Juanjo Narváez, salvo salida de este último que salvo sorpresa inesperada no se va a producir por las altas pretensiones del club aragonés, que pide 4 millones por el colombiano. Nano Mesa va a llegar a primera hora de la tarde a Zaragoza y este viernes ya no ha estado en el entrenamiento del Cádiz, donde no contaba para Álvaro Cervera, que lo había dejado sin dorsal.

El futbolista firmará esta tarde su vinculación con el Zaragoza, a donde llega cedido y sin opción de compra y asumiendo el club aragonés una parte, que sería en torno a la mitad, de los 800.000 euros que tiene de ficha en el Cádiz, donde tiene contrato hasta 2024. Con su incorporación, a Torrecilla, director deportivo zaragocista, solo le faltaría el fichaje de un centrocampista ofensivo o mediapunta, puesto para el que ya se han escapado algunas opciones y otras, como Jota Peleteiro, son una quimera.

Juan Ignacio Martínez ha hablado de la incorporación de nano Mesa, sin darla por cerrada, pero asegurando que sabía de la negociación para el fichaje y que "nos podría dar muchas cosas en ataque, a pesar de no haber estado mucho en una suma de goles importante en estos últimos años. Ya todos le conocéis de Segunda y de haber estado en el logroñés", aseguró el entrenador del Zaragoza.

Nano Mesa (Santa Cruz de Tenerife, 5 de febrero de 1995) cumple con esa condición de conocer la Liga y también con el perfil de ser un jugador rápido y con capacidad de ir al espacio, además de ajustarse a los parámetros económicos de la entidad. Formado en las divisiones inferiores del Tenerife, Nano Mesa fue cedido al Hospitalet y en 2015 llegó a la primera plantilla del club chicharrero. Tras una buena temporada en el Heliodoro Rodríguez López, con 14 goles, su mejor registro, en la 15-16, el Eibar lo fichó pagando 3,2 millones para debutar en Primera con el club armero.

Después, fue cedido al Levante, al Sporting, donde coincidió con Miguel Torrecilla, entonces, en la 17-18, director deportivo del club asturiano (estuvo seis meses en El Molinón, entre enero y junio, con dos goles en 16 partidos), al Tenerife y al Cádiz, con el que logró el ascenso a Primera en la 19-20, anotando tres tantos. El Cádiz en el verano pasado no ejecutó la opción de compra que tenía del Eibar, pero cerró después su fichaje hasta 2024. Sin embargo, en el conjunto amarillo no tuvo presencia en Primera, con solo un partido, y se marchó en enero a la UD Logroñés, donde disputó 19 partidos y anotó un gol. El Cádiz necesita darle salida, como a Pombo o a Malbascic, y le ha dejado sin dorsal y el Zaragoza es su destino. En Segunda ha disputado 140 partidos, con 24 goles.