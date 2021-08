Tras el entrenamiento de esta tarde de domingo en la Ciudad Deportiva Juan Ignacio Martínez facilitó una convocatoria de 22 jugadores en la que la gran novedad es Javi Ros, ausente hasta ahora tras no haber salido este verano a pesar de que se le pidió que lo hiciera. El centrocampista navarro sigue con la firme intención de quedarse y todo apunta a que así será. Cristian Álvarez, que fue baja en la anterior citación, para jugar en Valladolid, regresa a la convocatoria y al once, después de que en el José Zorrilla el titular fuera Álvaro Ratón.

Nano Mesa, pendiente de su inscripción en LaLiga, que aún no ha sido realizada y se espera para este lunes, está en la convocatoria mientras que también vuelve Puche para completar una citación en la que no están los internacionales sub-21 Iván Azón, Francés y Francho Serrano, que deben presentarse en la concentración de Las Rozas a las 12.00 horas de este lunes ya que el Zaragoza no ha recibido la autorización de la Federación Española de Fútbol para que puedan incorporarse más tarde. Por último, Luis Carbonell, que arrastraba pequeñas molestias y que esta tarde de domingo se ejercitó en el gimnasio, es baja.

La lista de 22 convocados la integran Cristian Álvarez, Ratón, Acín, Jair, Petrovic, Clemente, Narváez, Adrián González, Javi Ros, James, Chavarría, Eguaras, Nieto, Fran Gámez, Álvaro Giménez, Zapater, Bermejo, Nano Mesa, Lluís López, Borja Sainz, Puche y Ángel López.