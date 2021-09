Fran Gámez es baja segura ante la Real Sociedad B el próximo sábado (18.15 horas) tras la doble amarilla que vio en el Fernando Torres. La primera cartulina la vio a la media hora al cortar una contra de Anderson y la segunda en el minuto 63 después de una clara e innecesaria falta sobre Konaté, por lo que las dos cartulinas no admiten discusión y, aunque el club decidiera recurrir alguna de ellas, no tendría opciones para que Fran Gámez no se perdiera el duelo, que el Zaragoza afrontará sin lateral derecho específico de la primera plantilla, ya que Vigaray está lesionado y a su baja le quedan al menos cuatro meses.

El Zaragoza decidió no buscar un lateral en el mercado de verano, pese a que la operación en el cartílago de la rodilla derecha del madrileño estaba prevista, y tampoco lo va a hacer ahora pidiendo su baja, ya que solo podría traer a un futbolista del paro. La media hora final en el Fernando Torres la solventó JIM con tres centrales y dos carrileros para compensar la inferioridad, pero no es probable que esa sea la opción el sábado, donde puede reubicar a Francés o Lluís López, en teoría más al primero, para situarlos en la banda o darle la camiseta de titular al lateral del Deportivo Aragón Ángel, cuyo rendimiento ha convencido al técnico en pretemporada, aunque no fue citado para el duelo en Fuenlabrada.

«Está la variante de jugar con tres y bandas largas, la de Ángel como jugador específico o Francés y Lluís nos dan esa polivalencia. Tenemos toda la semana para estudiar y decidir la mejor opción», aseguró JIM al ser preguntado por la baja de Fran Gámez para el duelo del sábado.