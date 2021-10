El entrenador del Huesca, Nacho Ambriz, aseveró este domingo que el partido ante el Real Zaragoza será «especial» para todos y que, independientemente de que los dos equipos aragoneses no estén en un buen momento, «no cuenta cómo llegas». «Un derbi de una región es especial, porque ya he vivido otros en mi país, y no cuenta cómo llegas», afirmó antes de añadir que está convencido de que será «muy difícil, y muy complicado».

El mexicano admitió que «ha sido una semana muy larga, pero todos tienen muchas ganas de que llegue el partido», incluidos los tocados Cristian Salvador y Ferreiro, que no jugarán de inicio. «No los descarto, pero dentro de la cabeza no los tengo. Si puedo tenerlos en el banquillo serán un buen recambio», expuso.

Sobre el Real Zaragoza comentó que es un buen equipo y que tiene llegada. «Me parece un buen equipo, con un entrenador que conoce la categoría, y mucha llegada para poder resolver los partidos aunque a veces las cosas no salen como uno quiere», indicó el preparador del Huesca.