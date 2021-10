Francho Serrano también lamentó el empate en Montilivi. «Nos vamos jodidos, teníamos la victoria en la mano y en una acción puntual, una contra que hay que acabar antes, le cae a Stuani que es al que no le tiene que caer. Estamos jodidos porque lo teníamos en la mano y hay que romper esta racha cuanto antes», aseguró el futbolista, añadiendo que el equipo debe romper la dinámica de empates. «Al final hay que cambiar la dinámica y empezar ganando en casa, a nuestra afición hay que agradecerles todo y qué mejor que con una victoria el domingo». El centrocampista regresó al once inicial y habló de sus sensaciones. «Personalmente sí que al final he acabado cansado y supongo que el equipo también, hemos hecho un gran esfuerzo, ha sido un partido de ida y vuelta y se ha notado. Había que haber acabado la jugada antes pero ya no hay tiempo de lamentarse», insistió el zaragozano, para quien el equipo compitió bien.