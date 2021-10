El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se encuentra en Zaragoza celebrando un encuentro con empresarios organizado por la Cámara de Zaragoza en el Hotel Palafox. Allí ha sido recibido por el presidente de la Cámara, Manuel Teruel, y antes de pasar a la comida donde se iba a celebrar una charla coloquio, Tebas ha atendido a los medios. El máximo responsable de LaLiga ha hablado sobre la interminable operación de compraventa del Real Zaragoza asegurando que la vía de Spain Football Capital no está muerta todavía. "No, creo que puede salir adelante", ha asegurado Tebas.

El mandatario oscense ha hablado también de la dificultad del proceso. "Al final es un tema de que el Zaragoza encuentre porque al final cualquier compra de un club no es un tema fácil, no es ir a comprar un par de zapatos al Corte Inglés. Todo depende de la voluntad de la propiedad también, si la propiedad tiene voluntad de vender, y a veces parece ser que la tiene, pues ya llegará esa oportunidad. No hay que tener ansiedad", ha dicho Tebas, recalcando también la importancia de encontrar un buen comprador. "Si la propiedad tiene esa intención lo que hay que hacer es acertar bien en el comprador que tenga el club. Un club no es un tema material, es mucho más, es el juego de muchos sentimientos y hay que tener mucho cuidado con quién compra un club y más con gente tan de Zaragoza como son los propietarios actuales. Hay que mirar muy bien quién es el comprador y creo que saldrá gente", ha indicado.

Tebas se ha deshecho en elogios hacia el club. "Para mí el Zaragoza es un gran club, es un club apetecible, no me gusta decir la expresión inversor, son clubs para hacer una gestión bonita de fútbol, de trabajar para una afición tan grande como la de Zaragoza, para una ciudad y un club tan grande no es tanto una inversión como algo a largo plazo", ha apuntado. No obstante, los tiempos en una operación de tal magnitud también son importantes y, a juicio de Tebas, los de este verano no fueron los adecuados. "Todas estas cuestiones cuando son a final de temporada no es el mejor momento para vender un club. Cuando alguien quiere vender un club o hacer un traspaso de propiedad se tiene que proceder antes del mes de febrero porque si no se dan muchas más circunstancias o porque estás abajo en la clasificación o porque estás arriba en la clasificación pero ya todo cambia psicológicamente para el comprador. Se tiene que producir durante el verano antes de que empiece la competición o antes del mes de febrero, si no se intoxica la relación", ha argumentado.

Por tanto, para Javier Tebas todavía puede haber noticias en un futuro próximo sobre el acuerdo de venta del Real Zaragoza. "Esperemos si la propiedad quiere". El papel del organismo que preside será de facilitador. "Yo siempre soy de la opinión de que a aquellos clubs cuya propiedad ha hecho un esfuerzo tan importante como la del Zaragoza, hay que buscar y ayudar a que tengan la mejor salida posible. No quiero que nadie se encuentre secuestrado por un tema económico en un club de fútbol, entonces nosotros ayudamos a todos aquellos propietarios que quieren dar por finalizada su etapa en el club y aquí pues bueno, Alierta y los que le han acompañado han hecho un esfuerzo importante y ayudaremos a que la salida, si la quieren, sea la mejor posible", ha concluido.