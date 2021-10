Valentín Vada, autor del gol ante el Girona, su cuarta diana de la temporada tras las que consiguió ante el Lugo, el Fuenlabrada y la Ponferradina, se retiró del campo en el minuto 88 después de haber salido 22 minutos antes y sentir molestias en el aductor izquierdo. El futbolista en principio solo se marchó para prevenir una lesión mayor, pero este martes se le harán pruebas para determinar el alcance de la lesión si la hay, ya que dolor el jugador tiene, por lo que ahora mismo es duda ante el Mirandés. Vada notó esas molestias al intentar un remate de tacón en fuera de juego y tras hacer saber al banquillo ese dolor al final JIM terminó decidiendo su sustitución y que saliera Zapater.

Vada fue suplente en Montilivi tras cuatro partidos consecutivos en el once, pero salió y a los cuatro minutos marcó tras controlar un centro de Fran Gámez con la derecha y marcar con la izquierda un muy buen tanto, demostrando su capacidad de llegada. Mientras Nano Mesa también fue relevado en el minuto 78 al no poder seguir por una sobrecarga muscular que en principio no reviste gravedad. El delantero canario tuvo también una luxación en un dedo de la mano izquierda en la primera parte, pero pudo seguir jugando con un vendaje que le pusieron los servicios médicos del club aragonés. Así, en principio Nano Mesa no tendría problemas para jugar ante el Mirandés el domingo y Vada dependerá de la evolución, mientras que las bajas ante el conjunto burgalés ya confirmadas son las de Narváez, Vigaray y Lasure.