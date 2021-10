Casi dos meses después de su primera aparición en el once, ante el Alcorcón el 5 de septiembre, le dio JIM una nueva oportunidad de inicio el pasado lunes en Montilivi a Radosav Petrovic y la mejoría fue absoluta, estuvo los 90 minutos en el campo y ofreció muchas mejores sensaciones que en Santo Domingo. “Contra el Alcorcón estaba muerto después de 15 minutos tras el covid y todo lo que pasé en verano. No estaba ni cerca de estar preparado para ayudar. No puedo ni comparar, ahora me siento muy preparado”, asegura el futbolista serbio, que pasó el verano apartado en el Almería y además sufrió el coronavirus, por lo que llegó sin preparación a mediados de agosto a Zaragoza: “Cuando no estoy físicamente bien no puedo controlar el partido, no puedo pensar rápido en el campo. Y si yo estoy lento y pienso lento, no puedo jugar. Ahora estoy mucho mejor, casi al 100% o al 100% si existe. Tenía dudas antes del encuentro de si iba a estar para 90 minutos, pero en el campo estaba muy feliz”, reseña el jugador, que ha disputado 7 partidos, dos de ellos de titular.

Petrovic llegaba al Zaragoza con un rol importante salarial y por experiencia y espera que pueda llevarlo a cabo, ya que hasta ahora solo ha jugado en esos siete partidos, con 187 minutos. “Yo al llegar creo que puedo ser importante y todos pensamos así, todos queremos jugar siempre. Tengo experiencia en estas situaciones y sé llevar bien cuando no juego, se trata de hacer el mejor trabajo y al llegar la ocasión cogerla. Es sencillo”, asegura el centrocampista serbio, el elegido por Torrecilla tras escaparse este verano otras opciones para ser ese medio físico y de contención que quería JIM: “Mi sentimiento tras el partido del lunes es bueno en lo individual, pero no estoy contento, nos faltan puntos”.

Esa necesidad se refleja en la tabla, con el equipo rondando la zona de descenso y Petrovic admite que “no es nada habitual llevar ocho empates seguidos y que en 12 jornadas no hayamos ganado aún en casa. En todos los partidos en casa decimos que hay que vencer y hay que hacer un poco más para lograrlo. Es muy claro que hay que conseguirlo, porque no hay espacio para calcular, hay que hacer todo lo posible”, señala el futbolista, con la mirada puesta en el partido del domingo en La Romareda ante el Mirandés, para buscar ese primer botín casero después de que en el Municipal se hayan logrado solo 5 puntos de 18: “Podemos mejorar cosas cada uno y a nivel colectivo. Nos faltan cosas arriba, sobre todo lograr algún gol más, porque hasta ahora todos partidos están siendo muy justos, con el marcador corto. Y en Gerona el empate nos llega en una jugada de contraataque en el 88, en esa situación tenemos que tener más experiencia, más madurez para saber parar el partido”. Reclama

Ese tanto, después de que el Zaragoza lograra marcar primero en un encuentro en esta temporada ha dolido mucho en el vestuario. “Hemos hablado de ese gol, claro. Tuvimos el balón en nuestro campo. James, Francho… pudimos hacer alguna falta, su contra y tuvimos mala suerte. Con el resultado a favor hay que saber ganar tiempo, parar el partido, que el equipo pueda descansar”, dice Petrovic, repleto de experiencia a sus 32 años y que no ve un cambvio de estilo en el Zaragoza, con menos capacidad de generar peligro en los últimos encuentros: “No se ha cambiado nada, la idea es la misma, aunque cambian jugadores. Nuestra intención es hacer ocasiones y ganar y en los dos últimos encuentros hemos estado muy cerca de lograrlo. Tras empatar a la Ponferradina yo estaba convencido de que lo hacíamos y tuvimos varias ocasiones, yo una de ellas, y el lunes nos llegó ese empate por no aguantar el resultado” , concluye.