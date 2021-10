El Sevilla tiene muy bien apuntado en su agenda el nombre de Alejandro Francés y es más que factible que el próximo verano o incluso antes, en enero, lance una oferta por el central del Zaragoza. El equipo sevillista, que disputa la Champions y está en la zona más alta de la Liga, lo tiene ahora mismo como una de sus prioridades para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada, porque su intención es fichar a jugadores jóvenes que están destacando en Segunda, bien para cederlos o bien para que se queden en la plantilla, y el crecimiento del canterano zaragocista ya ha hecho que el club de Nervión tenga más que decidido lanzarse a por él. Salvo giro muy imprevisto, así lo hará, porque los informes que se manejan en la entidad andaluza sobre el crecimiento y la progresión de Francés son inmejorables.

El jugador, indiscutible para JIM, salvo en el último partido en Montilivi, donde le dio descanso en las rotaciones que introdujo en el equipo y teniendo en cuenta que el canterano llevaba un principio de temporada muy cargado de minutos también por su presencia en la sub-21, tiene 10 millones de cláusula y un contrato que acaba en 2024 por el mínimo salarial ahora de Segunda, unos 80.000 euros. En su caso, como en el de Bermejo o Francho, hay prometida una mejora por parte del club desde el curso pasado, pero no ha llegado y es factible que esa promesa derive en una negociación de más calado y emolumentos para la renovación del central, que en todo caso no va a ser nada sencilla.

Juventus, Madrid, Valencia, Villarreal o Betis lo han tenido y lo tienen en su agenda, pero el más decidido ahora es el Sevilla

Francés el curso pasado ya estuvo monitorizado y con un seguimiento muy cercano de clubs como la Juventus, el Real Madrid, el Valencia o el Villarreal, además del Sevilla, pero ahora mismo es el equipo de Nervión el que más está dispuesto a apostar por él. Curiosamente, el Betis también lo tiene en su agenda de apuestas. El Sevilla, ahora mismo, solo tiene tres centrales, Diego Carlos, Koundé y Rekik, mientras que cuenta con la polivalencia de Fernando y en menor medida de Delaney o Gudelj. Por eso, no es descartable que la oferta sevillista se adelante en el tiempo y llegue en enero.

La cotización de Francés, según Transfermarkt, está en cinco millones de euros, pero la propuesta por un jugador de su juventud, 19 años, y proyección apunta a ser mayor, no menos de 6, ya que a su capacidad como central, ya titular en la sub-21 y en el Once de Plata de Fútbol Draft, le une su polivalencia para jugar como lateral derecho y hasta izquierdo, una virtud que no pasa desapercibida en otros clubs, lo mismo que su capacidad de concentración y su nivel competitivo, posiblemente sus dos mayores virtudes. En la historia reciente, el traspaso récord de un canterano del Zaragoza ha estado en los 6 millones de Vallejo, conjuntamente con Darío Ramos, al Madrid en 2015 y en los 5 millones que el Elche pagó por Guti en 2020, si bien el club zaragocista se quedó un 20% del pase. Francés podría superar a ambos.

Una carrera sin freno

El central, campeón de Liga y de la Copa de Campeones con el División de Honor juvenil de Iván Martínez, debutó en el primer equipo con Víctor Fernández en la temporada 19-20 en Copa ante el Socuéllamos y ese curso ya jugó cinco partidos oficiales, que le dieron plaza en el primer equipo al final de esa campaña. En la 20-21 las lesiones y el mal nivel defensivo le ofrecieron su oportunidad y, tras jugar poco con Baraja, se hizo ya fijo con Iván Martínez y casi imprescindible con JIM, siempre en el eje, para disputar 29 encuentros oficiales y un total de 2.359 minutos. En esta campaña, lleva 8 partidos de 12, siempre de inicio junto a Jair y se perdió tres por estar con la sub-21, donde es indiscutible en el once para Luis de la Fuente en una 'Rojita' que va como un tiro hacia el Europeo de Georgia y Rumanía, donde el central apunta a estar como titular indiscutible tras ser convocado en junio en la fase final del de Hungría y Eslovenia y no tener minutos frente a Croacia y Portugal.