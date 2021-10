El Real Zaragoza afronta la decimotercera jornada sin haber repetido once en dos partidos distintos. Por una u otra razón, JIM no ha podido o no ha querido utilizar una misma alineación en dos encuentros (seguidos o no), aunque estuvo bien cerca de conseguirlo en las dos primeras jornadas. Entonces, solo la lesión de Cristian Álvarez impidió que el técnico alicantino recurriese en Pucela a la misma formación inicial que había dispuesto una semana antes, en el estreno liguero frente al Ibiza. Gámez, Francés, Jair, Chavarría, Francho, James, Eguaras, Bermejo, Narváez y Azón repitieron, aunque el Zaragoza solo pudo sumar un punto de los seis.

A partir de entonces, JIM ha advertido cierta intención de encontrar un once tipo, pero no ha sido capaz de fijarlo y darle continuidad. No solo por las obligadas ausencias como consecuencia de lesiones o estancias con la selección española sub-21 (Francés, Francho y Azón), sino, también, por sus propias decisiones. La irregularidad mostrada hasta ahora y, sobre todo, la alarmante falta de gol del equipo han llevado al preparador zaragocista a buscar posibles soluciones que, hasta ahora, no ha encontrado.

Después de la derrota en Valladolid, JIM introdujo tres novedades en el once. A la vuelta de Cristian se añadió la apuesta por Lluís López y Zapater ante las obligadas ausencias de Francés y Francho (con la selección). Álvaro estrenaban titularidad en detrimento de Azón.

La segunda derrota consecutiva, sin embargo, no alteró los planes de JIM, que solo introdujo una variante en el siguiente compromiso. Petrovic, a pesar de que había advertido que no estaba para jugar, formaba en la foto en Alcorcón dejando a James fuera. El serbio se quedó en la ducha al descanso y el Zaragoza mejoró hasta remontar y lograr la única victoria que luce en su casillero.

Los dos internacionales recuperaron la titularidad en Fuenlabrada, donde Nano Mesa también formó en el once inicial de un equipo que consiguió sumar un punto a pesar de jugar durante muchos minutos con diez hombres por expulsión de Gámez, cuya ausencia el partido siguiente ante la Real B fue cubierta por Lluís López, único cambio en la alineación.

La imprudencia de Gámez le costó el puesto en Lugo, donde fue suplente dejando el lateral diestro para Francés. En tierras gallegas también apareció en el once Nieto para dar descanso a un renqueante Chavarría, mientras que Azón volvía al equipo en sustitución de Álvaro Giménez. Borja Sainz celebró su primera aparición en el once anotando el tanto del empate definitivo (1-1).

Tres cambios realizó JIM ante el Oviedo. Chavarría, Bermejo y el estreno de Vada como titular no sirvieron para que el Zaragoza lograra una victoria que tampoco llegaría una jornada más tarde, ante el Huesca, con la obligada baja de Francés por estar con el combinado nacional y la vuelta al once de Narváez tras dos partidos en el banquillo.

Francés y Álvaro fueron las novedades zaragocistas contra el Málaga, mientras que Nieto y Borja reaparecieron ante la Ponferradina. En la última jornada, en Girona, Chavarría y Lluís López regresaron a la defensa, dejando a Francés fuera. Pero ese solo fue uno de los ocho cambios introducidos por JIM en una revolución que se quedó a medias, ya que el Zaragoza solo pudo sumar un punto después de haberse adelantado en el marcador por primera vez en la temporada. Hoy también habrá cambios. Al menos, cuatro.