Nano Mesa rompió una lanza por sus compañeros y el cuerpo técnico. «Estamos un poco fastidiados por el resultado final. El equipo ha estado bien, hemos trabajado todos juntos y al final cuando te pones por delante y otra vez en los últimos minutos te vuelven a marcar gol es un jarro de agua fría. Hay que seguir trabajando, esto es muy largo y vamos a seguir dándolo todo por esta camiseta». El delantero canario comprende la decepción del aficionado pero pide paciencia. «Es normal que con tantos empates la gente pueda dudar, pero yo no dudo de ninguno de mis compañeros ni de mi cuerpo técnico, vamos todos a una. Les pido un poco de tranquilidad. Es verdad que la situación no es la adecuada pero creo que este equipo va a salir para adelante. Sé que la afición no está contenta pero que no duden de nosotros porque nos vamos a dejar el alma», añadió Mesa, contento por haber «abierto la lata» del gol y confiando en continuar marcando.