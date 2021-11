El exceso de centrocampistas que tiene el Real Zaragoza tras los fichajes en el pasado mercado de verano, con hasta ocho jugadores en el medio, Petrovic, Eguaras, Zapater, Francho, Vada, James, Adrián y Javi Ros, ha impulsado un baile sin fin en la medular, donde Juan Ignacio Martínez ha mezclado alternativas, siempre con una apuesta por tres centrocampistas en el 4-1-4-1, salvo ante la Ponferradina, donde tiró por acostar a Vada en la izquierda, sin que de momento haya una fórmula fija y consistente. Y es que los cambios se suceden en esa sala de máquinas donde ninguno de los ocho futbolistas se ha hecho fijo, aunque es Francho Serrano el que más cerca está de serlo ahora y en el principio de curso ese rol lo tuvo Eguaras, mientras que Adrián González ha tenido un protagonismo muy residual y Javi Ros no ha jugado ni un minuto, para que sean ambos los dos candidatos más claros a salir en enero.

Hasta el momento, JIM ha utilizado hasta siete combinaciones distintas en ese centro de operaciones, teniendo en cuenta que la variante formada por Eguaras, Francho y Zapater, repetida hasta en cinco ocasiones, ha sido la más usada, con un triunfo (Burgos), tres empates (Fuenlabrada, Real Sociedad B y Lugo) y una derrota (Leganés). Mientras, la segunda más utilizada ha sido la formada por el navarro y el capitán ejeano, acompañados por Vada, hasta en cuatro ocasiones, todas con final en tablas (Oviedo, Huesca, Málaga y Ponferradina).

Eguaras, el más utilizado

Además, Eguaras y Zapater estuvieron escoltados por James de inicio en la derrota ante el Cartagena y en la victoria en Las Palmas, mientras que el navarro y el nigeriano fueron acompañados por Francho en el empate inicial ante el Ibiza y en la derrota posterior en Pucela en las dos primeras jornadas del campeonato. Salvo en el triunfo en Alcorcón, cuando 'Egu' coincidió con Petrovic, relevado en el descanso por su bajo tono físico entonces, cerrando el trío Zapater, el serbio y el navarro no se han juntado más en el once, ya que la demarcación de ambos es un pivote defensivo al que le dan distintas connotaciones, más de repliegue y de capacidad defensiva el balcánico y mayor salida de balón el navarro.

'Petro' fue titular junto a Adrián y Francho ante el Girona, con empate, y frente al Mirandés también con tablas (en ese partido James empezó en el carril zurdo en una apuesta fallida), mientras que en la victoria frente al Sporting, quizá el partido más completo del curso, el serbio formó con Francho y con James de inicio en la sala de máquinas.

Eguaras es el que más ha jugado de los centrocampistas, con 15 partidos, 14 de ellos de titular y 1.212 minutos, pero su presencia en el once ya no es tan fija. De hecho, ha sido suplente en tres de los seis últimos choques, aunque en los dos más recientes (Las Palmas y Leganés) ha formado en el once. Con todo, en Lezama ante el 'Amore' apunta a suplente para que juegue Petrovic. El segundo que más minutos acumula es Zapater, con 15 choques y 12 presencias en el once (934) después de que empezara el curso con unas molestias en el aductor que le hicieron no participar en los dos primeros duelos.

Francho Serrano, que se perdió por estar con la selección sub-21 los duelos ante el Cartagena, el Alcorcón, el Huesca y el Sporting además de que una contractura en el sóleo en la segunda convocatoria, antes de medirse a Eslovaquia, le dejó sin jugar ante el Málaga, ha disputado 907 minutos en 11 partidos, 10 de titular, en los cinco últimos en que ha estado disponible además, un dato muy a tener en cuenta.

El argentino Vada, el último refuerzo que arribó en el pasado mercado de fichajes, suma hasta 11 encuentros, pero solo en cuatro saltó de titular (489 minutos). Llegó fuera de forma y le costó entrar en el once, pero lo hizo con cuatro presencias seguidas hasta quedarse en el banquillo frente al Girona y salir para marcar y acabar lesionado en el aductor. El argentino, al que JIM tiene mucha fe en su aportación, también apunta a titular el domingo. James Igbekeme, con 6 partidos de titular y nueve presencias (450 minutos) ha entrado y ha salido del equipo víctima de su irregularidad, mientras que Petrovic pagó cara su falta de nivel físico tras llegar del Almería, donde como Vada entrenaba al margen, ya que no contaron en ningún momento en el conjunto almeriense, que los apartó desde el principio del verano.

Adrián y Javi Ros

La titularidad en Alcorcón del serbio le señaló por ese mal momento de forma y empezó un plan que ya ha dado frutos y sus últimas presencias en el once (Girona, Mirandés y Sporting) han ofrecido una versión muy mejorada. En total, acumula 362 minutos, con 10 partidos y 4 de titular. Adrián, con 12 encuentros y solo dos de inicio (229), ha perdido el sitio ahora pese a que es el centrocampista con más llegada. Con Ros, JIM está cumpliendo lo que le dijo en verano, que iba a tener muy difícil jugar.