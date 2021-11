No escondió en el balance del partido Valentín Vada la sensación de frustración por un empate después de que el Zaragoza se adelantara y con un tramo final en el que el enemigo estuvo con 10 prácticamente en la media hora final. "Han perdido mucho tiempo y nos vamos frustrados porque vinimos a por los tres puntos y hemos merecido un poco más", dijo el argentino en Aragón Radio al término del choque, donde también mostró su tristeza por no dar una alegría a los aficionados que viajaron a Lezama y que "nos hicieron sentir como en casa".

"Tiraron de oficio y el árbitro parando el juego les ha ayudado. Nos desesperamos un poco, con balones directos, y no hemos sacado partido a nuestra superioridad"

"Sabíamos a lo que veníamos ante un rival con virtudes y defectos muy reconocibles. Nos pusimos merecidamente por delante con un bonito gol y nos empatan en una jugada que no hay ni falta, no sé qué pita el colegiado y ellos la lanzaron bien", comenzó diciendo el centrocampista, titular en Lezama y autor del disparo de vaselina que dio en el palo y que Álvaro remachó a la red. Después, empató el Amorebieta y en la segunda parte el Zaragoza no aprovechó la superioridad por la roja a Orozko: "De esos 27 minutos que ellos estuvieron con uno menos se han jugado 10 efectivos, con muchos choques, faltas, ellos tirándose al suelo, con faltas que no eran. Tiraron de oficio y el árbitro parando el juego les ha ayudado. Nos desesperamos un poco, con balones directos, y no hemos sacado partido a nuestra superioridad".

A Vada además le hicieron la falta que propició la expulsión de Orozko, una dura entrada de la que "tengo un poco dolor, me da con los tacos en el muslo y es justa la expulsión, pero estoy bien y dispuesto a jugar lo que venga", añadió Vada, que se acordó de los 500 aficionados que hubo en las gradas de Lezama. "Nos quedamos muy tristes con la afición que ha venido. Por la lluvia que han aguantado se merecían esa victoria", sentenció el argentino, que recordó el duro calendario que viene ahora en el campeontao. "Hay que cambiar el chip, porque nos toca la Copa el miércoles y es importante. Vienen tres rivales importantes después en Liga (Eibar, Almería y Tenerife) y queremos dar esa alegría a la gente en casa, que se lo merece"