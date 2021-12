Juan Ignacio Martínez quiere que el Zaragoza dé un paso adelante definitivo ante el Eibar y en los tres partidos que tiene antes del parón navideño y el final de la primera vuelta, frente a los armeros y el Tenerife en casa y, en medio, la visita al líder Almería. “El reto es con nosotros mismos, somos un equipo que proclamamos semana a semana que queremos estar en la parte alta de la tabla y estos partidos son muy buenos para demostrar que el Zaragoza es un aspirante a todo. Hemos tenido picos de sierra en esta temporada, muchos empates y hay que salir en estos tres encuentros antes de Navidad con muchos puntos”, aseguró el entrenador alicantino, que espera que ante el conjunto vasco llegue la segunda victoria casera, porque en La Romareda se han escapado ya demasiados puntos, con un paupérrimo balance de 9 de 27. “Hemos estado en nuestro estadio muy grises por poner un adjetivo. Tenemos el orgullo herido del partido contra el Leganés y hay que sacar nuestra casta. La afición nos está esperando con mucha energía y hay que devolverles ese cariño”.

Admite JIM que, en el apagón del equipo en las últimas dos jornadas, con la derrota ante el cuadro 'pepinero' y el empate ante un Amorebieta que estuvo con 10 casi media hora, el “lapsus” fue el primero de ellos, porque en Lezama “competimos muy bien ante un rival mal clasificado. Eso sí, en el devenir del choque no interpretamos correctamente el partido. Nos quedamos con el final, contra uno menos y no les produjimos ocasiones. Estuvimos desangelados por el aire, el frío y el agua. Se juntaron muchos factores y la ansiedad por la obligación de marcar”, resaltó el técnico zaragocista, que no obstante subrayó el valor del pase copero en La Palma y ante un Mensajero de segunda RFEF. “Era un choque de mucha dificultad, no había nada que ganar porque era una obligación hacerlo, aunque varios equipos han sufrido o han quedado eliminados”.

"El Eibar no está arriba por casualidad, tras descender cambiaron mucho la plantilla e hicieron una selección de muy buenos jugadores por su rendimiento en Segunda el año anterior"

La asignatura que viene por delante es de una dificultad tremenda, ya que el Eibar suma 13 puntos fuera de casa y en los últimos 16 encuentros solo perdió ante el Valladolid en Pucela, con 10 triunfos y 5 empates que le han situado en ascenso directo. “No están arriba por casualidad, tras descender cambiaron mucho la plantilla e hicieron una selección de muy buenos jugadores por su rendimiento en Segunda el año anterior. Manejan muchos conceptos tácticos en ataque y habrá que jugar muy concentrados y focalizar en las cosas que no hacen bien”, reflejó el preparador alicantino, sin mencionar a los Stoichkov, Llorente, Blanco Leschuk, Corpas, Javi Muñoz, Fran Sol, Quique, Edu Expósito…Todo un arsenal en ataque, con 28 dianas para ser el tercer máximo anotador de la categoría, ante un Zaragoza que en las tres últimas jornadas ha encajado cinco tantos y ha bajado el nivel atrás. “Los números son esos, somos conscientes de que espera un duelo de máxima concentración. Ellos siempre anotan, tienen el gol muy repartido y hasta los defensas marcan. Hay que ser muy fuertes defensivamente, con la concentración alta en el balón parado y en el juego ofensivo. Si lo hacemos, tendremos opciones”.

"Nosotros en el estilo intentamos ser siempre fieles, siempre nosotros, y crecer a lo largo de los encuentros. Las variantes las introducimos en el transcurso del partido”

En todo caso, JIM descartó que esa fortaleza ofensiva del rival lleve a un cambio de dibujo, dejando entrever que se mantendrá en el 4-1-4-1 casi inamovible en su ideario: “Ellos contra el Girona cambiaron, porque como ese equipo juega con cinco atrás lo hicieron con tres centrales. Nosotros en el estilo intentamos ser siempre fieles, siempre nosotros, y crecer a lo largo de los encuentros. Las variantes las introducimos en el transcurso del partido”, indicó el entrenador zaragocista, que confía en un partido sin altibajos de su equipo, que en Lezama comenzó bien y cayó después, mientras que otros días ha sido al revés, con inicios muy pobres: “Hay que empezar bien y mantenerlo, como ante el Sporting, que estuvimos muy serios. Esa regularidad en 90 minutos es la que te da la opción de ganar”.