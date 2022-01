Después de que desde el club se negara de forma taxativa que se diera la lista de convocados y tras no permitir tomar imágenes de la salida del bus con destino a Ponferrada, el Real Zaragoza ha dado a conocer su convocatoria para este partido de mañana en El Toralín y en ella, con 22 convocados, solo hay 15 fichas profesionales, además de Francho y Borja Sainz, que tienen dorsal del filial, y viajan hasta cinco canteranos, Ángel López, Luengo, Vaquero, Puche y el meta Sanz por las numerosas bajas, hasta ocho y con la novedad de Nieto, el único que regresa con respecto a la Copa.

No están Vada, sancionado, Vigaray, lesionado, Javi Ros, descarte habitual, además de Clemente, que el viernes se despidió de sus compañeros para irse cedido al Sanse tras jugar en Copa y que este sábado pasó el reconocimiento médico con la Real Sociedad. Nano Mesa, que sigue al margen tras el pinchazo en el muslo que sufrió antes de jugar en Miranda, es baja y esta mañana en la Ciudad Deportiva tampoco han entrenado James Igbekeme y Francés, que no lo hacen desde el martes, ni Iván Azón, baja de última hora el jueves en la Copa. El club anunció el martes dos positivos por covid y otro el jueves, pero la normativa actual permite que un jugador pueda incorporarse si 48 horas después de confirmarse su positivo da una PCR negativa, por lo que ninguno de los tres positivos está completamente descartado para jugar mañana en Ponferrada porque podrían viajar el mismo día del partido. De todas formas, ya es prácticamente seguro que no viajarán, salvo sorpresa, y volverán ante el Valladolid después de que el próximo fin de semana no haya Liga.

Mientras, del filial viajan el central Luismi Luengo, el medio Vaquero y el mediapunta Puche, que estuvieron en la citación en la Copa contra el Sevilla, aunque solo el último de ellos jugó unos minutos, y el lateral juvenil Ángel López, que fue titular ese día, además del portero del Aragón Miguel Ángel Sanz, que ya debutó en una lista frente al Mensajero en la Copa. Nieto, que en los dos últimos partidos, ante el Mirandés y el Sevilla, no ha jugado al no tener el alta médica tras la operación en el tabique nasal que sufrió el 21 de diciembre, es la gran novedad. Si juega, lo hará con una máscara protectora.

Adrián González y Álvaro Giménez, que se ejercitaron en el gimnasio el viernes en la sesión de recuperación tras el partido de Copa, se han entrenado con normalidad y estarán ante la Ponferradina.