Sin rueda de prensa previa y sin dar una lista de convocados antes de viajar a Ponferrada, en un proceso de bunquerización inexplicable por mucho que se justifique en el covid y en lo que hacen otros rivales que lleva este Zaragoza en los últimos días, así ha comparecido Juan Ignacio Martínez en unas declaraciones a los medios del club en las que ha hecho hincapié en la necesidad de ganar para salir de la mala racha de tres derrotas consecutivas. “Tenemos que hablar en el campo, hay que actuar, en el aspecto anímico estamos fenomenal. Aquí hay jugadores con experiencia que saben que en el Zaragoza solo vale ganar. El equipo tiene que competir al límite en esta situación”, aseguró el entrenador zaragocista, que insistió al final en la idea: “La plantilla tiene un grado de compromiso muy alto y cero excusas, ese es nuestro éxito”.

"Todos pudieron comprobar en Copa que el Real Zaragoza no se rindió nunca. Las últimas tres jornadas no han sido positivas y cuanto antes se rompa la racha mejor”

De momento, el éxito anda lejos de la realidad zaragocista, decimosexto y con solo 5 puntos de margen con el descenso, un momento delicado tras derrotas seguidas (Almería, Tenerife y Mirandés), con siete goles en contra y sin anotar una diana, que exige esa reacción después de que en la Copa y ante un enemigo mayúsculo como el Sevilla el equipo exhibiera más competitividad y mejorara la imagen gris de Anduva, pero cayera eliminado. “Ha sido una semana muy rápida con la Copa de por medio. Todos pudieron comprobar que el Real Zaragoza no se rindió nunca. Las últimas tres jornadas no han sido positivas y cuanto antes se rompa la racha mejor”, dijo el entrenador, que es consciente de la necesidad de llegar al parón posterior a esta jornada, ya que la próxima semana está reservada a la Copa, sin una crisis en todo lo alto que podría provocar sumar la cuarte derrota consecutiva: “La semana que viene hay un parón y no es un buen momento para no sumar puntos. El equipo ya lo demostró en Copa que se quitó la rabia de estos partidos. Hay que seguir en esta lucha. Esta es una Liga competitiva y cualquiera puede ganar y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido en Ponferrada y, por qué no traernos los tres puntos que es lo que desea todo el mundo”, añadió.

La Ponferradina anda en 'playoff', como quinto clasificado, y ha armado un equipo que ofensivamente es muy poderoso y que es fuerte en El Toralín, con 22 puntos en 11 partidos y solo una derrota en casa. “Todo lo que hace, lo hace con mucho sentido, ellos dominan muy bien las transiciones. No están en la parte alta por casualidad, con un entrenador que lleva años ahí y que hace que el bloque tenga automatismos. Es un equipo que aunque no haya estado nunca en Primera te exige mucho, que tienes que dar tu mejor versión y ese es el camino que tenemos que llevar”, argumentó JIM, que en todo caso pidió no mirar en demasía al enemigo porque “debemos mirarnos a nosotros y hacer las cosas como tenemos que hacerlas y, con ese enfoque de la rabia y del orgullo del profesional, traernos los tres puntos".