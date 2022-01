Cuatro partidos sin ganar y sin marcar, un punto de los últimos 12 y con la promoción lejísimos, a 10 puntos del sexto clasificado. En esa situación, el mensaje de Francho Serrano, canterano y absolutamente fijo ahora mismo con JIM es de calma. “Nosotros estamos tranquilos. El fútbol son rachas y ahora nos está tocando llevar una mala y hay que salir de esta situación porque somos el Real Zaragoza y hay que aspirar a algo más. Hay tranquilidad y sabemos que somos capaces de lograrlo”, asegura el centrocampista zaragozano, que no se resigna a dejar de mirar a la promoción, a los seis primeros, cuando restan todavía 19 citas ligueras: “Somos el Real Zaragoza y hay que ser ambiciosos, lo primero es salir de esta situación, quiero y creo que el equipo también mirar hacia delante y ojalá el objetivo sea el ascenso”. El futbolista, con una ligera sobrecarga en el muslo, se ha entrenado al margen este miércoles, pero hasta el día 22 hay tiempo suficiente de recuperación.

En todo caso, este parón al no haber jornada de Liga “nos puede venir bien para corregir, trabajar y mejorar y conseguir ganar al Valladolid que lo necesitamos de una vez por todas”, argumenta el futbolista, que ahora mismo es el más habitual en la larga lista de mediocentros que tiene el Zaragoza, algo que se ha ganado a pulso por su buen rendimiento. Francho admite que “nos está costando entrar más en los partidos que antes y eso tenemos que trabajarlo, pero seguro que lo vamos a conseguir”, cuando se le pregunta por los malos inicios ante el Tenerife, el mirandés o la Ponferradina y considera que el sistema de tres centrales empleado en anduva o en la Copa, pese a no funcionar, “nos puede venir bien por las características de jugadores que tenemos. Para mí también es un sistema nuevo”.

Con cuatro contagios por covid, aunque solo el de Chavarría, ya recuperado, desvelado de forma oficial por el club, las bajas en estos partidos pueden aumentar y trastocar los planes, pero “esto es lo que toca vivir, la verdad es que te fastidia perder cualquier jugador, te viene fatal, pero el que salga , sea un compañero un chaval de la cantera, seguro que aportará. No podemos hacer otra cosa”, reflexiona Francho, convencido de que la mala racha ante el gol también va a ser cuestión de tiempo. “En el fútbol igual que un día entran todas otro día ninguna. Estamos trabajando bien y eso da frutos. Son rachas. Contra el Valladolid estoy seguro de que cambiarán las cosas”.

“Hay que salir con todo contra el Valladolid, no como en estos partidos anteriores. Tenemos que empezar a ser fuertes en casa y cambiar esta dinámica y qué mejor que hacerlo ante un enemigo así”

Un partido contra el equipo pucelano que llega lanzado como segundo clasificado y siendo el mejor en los dos últimos meses de competición y ante un Zaragoza que solo ha ganado dos partidos en casa en esta Liga y suma 12 puntos de 33 posibles. “Hay que salir con todo, no como en estos partidos anteriores, estamos en casa con nuestra gente y seguro que nos apoyan muchísimo y nos darán ese plus. Ningún partido es fácil y menos contra un Valladolid que aspira a todo, pero hay que empezar a ser fuertes en casa y cambiar esta dinámica y qué mejor que hacerlo ante un enemigo así”.

El canterano, tras su gran temporada de irrupción el curso pasado, suma 19 partidos oficiales en este curso, 17 de Liga y ha sido titular en los últimos 11 perdiéndose solo la visita a la UD Las Palmas al estar con la sub-21. Con todo, el club le prometió en verano darle ficha y dorsal del primer equipo (14), eso se retrasó a enero y ahora tiene que cumplirlo, aunque no se descarta que acabe el curso con el 27, algo que a Francho no le preocupa: “Yo lo que tengo ganas es de jugar. Me gustaría llevarlo, pero lo que quiero es jugar sea con el 14, el 27 o el 55 y sumar partidos con el Zaragoza”, sentencia.