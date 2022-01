El Real Zaragoza ha vuelto tras dos días descanso esta mañana de lunes a los entrenamientos con una sesión en la Ciudad Deportiva en la que han regresado con el grupo Nano Mesa, que se lesionó con un pinchazo en el muslo, una fuerte contractura, casi una microrrotura, antes de jugar en Anduva y que se perdió ese partido ante el Mirandés, el de Copa frente al Sevilla y el disputado en Ponferrada, y Francho Serrano, que la semana pasada trabajó al margen por una sobrecarga en el muslo, aunque solo por precaución. Los dos estarán disponibles ante el Valladolid el sábado (16.00 horas) en el retorno de la Liga y donde la duda es Álvaro Giménez, tras la fractura del cuarto metacarpiano de su mano izquierda que sufrió el jueves pasado en el entrenamiento.

El delantero alicantino no se ha ejercitado esta mañana con sus compañeros y el cuerpo técnico y los servicios médicos tienen que valorar hasta qué punto es arriesgado que ya juegue el sábado, aunque lo haga con una férula protectora. El deseo del futbolista es estar ante el Vallladolid, pero la decisión será consensuada y apunta más a apostar por la precaución. La operación del ariete zaragocista, ahora mismo titular fijo, consistió el sábado en la reducción abierta y fijación mediante dos tornillos a compresión y una miniplaca de osteosíntesis atornillada y esta mañana llevaba un gran vendaje en la zona. Mientras, Vada es baja por sanción contra el conjunto pucelano, al cumplir el segundo de los dos partidos con los que fue castigado por su roja en Anduva, y Vigaray sigue en la rehabilitación de su lesión de rodilla.

Un positivo activo ahora

En el entrenamiento Cristian Álvarez ha hecho trabajo individualizado al principio de la sesión, aunque estará el sábado, y han participado James Igbekeme, Eguaras, Javi Ros y Adrián, que el viernes no jugaron ante el Andorra por decisión técnica en el amistoso ante el Andorra. A los tres últimos se les ha comunicado que deben salir del Zaragoza este enero y James desea hacerlo y busca una cesión en el extranjero.

En el entrenamiento no ha estado Bermejo, que no se ejercita desde el jueves aunque la previsión es que llegue el sábado sin problemas, y han participado los canteranos Ángel López (lateral), Rubio (delantero), Puche (mediapunta) y Vaquero (centrocampista). El Zaragoza comunicó el jueves un positivo de covid, que si todo va normal regresará este jueves y estará ante el cuadro pucelano y en principio los test realizados a la plantilla no han reflejado esta mañana otros positivos.