El Real Zaragoza ha informado tras la sesión de entrenamiento de este lunes, la primera de la semana después del partido ante el Valladolid del pasado sábado, que hay un nuevo caso positivo entre los miembros del equipo y el staff técnico. "En las pruebas de control sanitario realizadas entre la plantilla y el staff técnico del Real Zaragoza en las últimas horas, se ha detectado un nuevo caso positivo por covid-19 . La persona afectada se encuentra confinada en su domicilio y en buen estado de salud", asegura el club. Se trata del decimotercer caso desde que el equipo regresó del parón de Navidad, aunque solo se desveló el primero de ellos, el de Chavarría, ya que después la SAD tomó la decisión de no dar el nombre de los contagiados aludiendo al derecho a la intimidad.

En todo caso, desde el martes pasado, son cuatro los casos activos incluido el de hoy, ya que el lunes 17 hubo tres pero en teoría ya han cumplido la cuarentena, si bien si alguno de ellos tiene síntomas no habría podido volver aún. Esta tarde en la Ciudad Deportiva no estaban Zapater, Cristian Álvarez, que la semana pasada en el principio de las sesiones se entrenó al margen para después no ser visto en los entrenamientos, y ambos fueron baja ante el Valladolid y los canteranos Luengo y Ángel López, a los que tampoco se les vio en el final de la semana pasada. Tampoco se ha visto a Vigaray, aunque el lateral, al que no se espera hasta abril, siempre trabaja en el gimnasio al margen por la rehabilitación de su rodilla.

Álvaro Giménez y Vada

En el entrenamiento de este lunes tampoco ha estado César Yanis, convocado con Panamá y que se pierde seguro el partido ante el Ibiza, aunque el club le busca una salida, mientras que Bermejo, con una propuesta para marcharse a China, y James, con su cesión al Columbus Crew de la MLS ya pactada, se han entrenado con sus compañeros. Lo ha hecho también Álvaro Giménez, que la semana pasada trabajó al margen por la protección en su mano izquierda tras la fractura en el cuarto metacarpiano que sufrió el 13 de enero y que le hizo tener que pasar por el quirófano dos días después y perderse el duelo frente al Valladolid. En principio, podrá jugar ante el cuadro ibicenco el lunes. Del filial han estado el portero Acín y los jugadores Javi Hernández, Vaquero, Puche y Rubio.

Por su parte, Nano Mesa, que tuvo que abandonar el campo ante el Valladolid por unas molestias en el muslo en el minuto 62, se ha entrenado al margen. El canario volvía en ese partido tras superar una microrrotura de fibras que sufrió antes de jugar ante el Mirandés el 2 de enero y ahora, en función de la evolución de la molestia, no se descartan nuevas pruebas. De momento, su presencia ante el Ibiza no es segura. En ese partido volverá seguro Vada, tras cumplir dos partidos de sanción, y lo harán también Cristian Álvarez y Zapater.