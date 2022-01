Si no hay un brusco giro de los acontecimientos en las próximas horas, Giuliano Simeone no fichará por el Real Zaragoza. El delantero argentino, hijo del técnico del Atlético de Madrid, se quedará en el filial colchonero, donde está cuajando una notable temporada, después de que los dirigentes rojiblancos le hayan trasladado que le necesitan para aspirar al ascenso a Segunda RFEF: "No han podido encontrar un reemplazo de garantías para Giuliano, así que no le dejan salir", admiten desde el entorno del futbolista.

"No han encontrado un reemplazo de garantías, así que no le dejan salir", admiten desde el entorno del jugador La decisión del Atlético ha provocado sentimientos encontrados en el delantero, que ya tenía un acuerdo con el Real Zaragoza. "Es un honor que un club tan importante como el Atlético valore a Giuliano hasta el punto de no dejarle marchar, pero la posibilidad de recalar en el Zaragoza era muy atractiva y una gran opción. Son sentimientos encontrados", admiten fuentes cercanas al futbolista. Sin embargo, el Real Zaragoza todavía no cierra la puerta a la llegada del delantero y confía en la presión que pueda ejercer tanto Giuliano como su familia para recalar en el conjunto aragonés.