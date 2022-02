Ser del Real Zaragoza es de sufridores. Más o menos, eso le vinieron a decir a Elisa Marín algunos aficionados por Twitter, cuando ella publicó emocionada que había resultado ganadora en un sorteo de BeSoccer. El premio que ha recibido son dos entradas para acudir al Real Zaragoza - UD Las Palmas de este sábado (16.00 horas) en La Romareda.

En un Tweet, ella expresó "felicidad es que te toquen dos entradas para ver el Real Zaragoza - UD Las Palmas", a lo que tuvo respuestas como "más bien qué calvario porque soy abonada hace 44 temporadas y estoy pensando en no ir". Sin embargo, a Elisa no le han quitado la ilusión.

"Pusieron en Twitter la participación e igual que participo en otros sorteos de moda, por ejemplo, por qué no iba a participar en este", explica esta bilbilitana, que viajará el sábado a Zaragoza. Además, también se sintió sorprendida porque ella creía que no le iba a tocar. "Cuando vi que era una de las ganadoras me hizo mogollón de ilusión", reitera Elisa.

No es abonada, pero sí peñista

Ella explica que no es abonada porque no vive en Zaragoza: "Voy a ver algunos partidos porque pertenezo a la Peña Zaragocista de Torralba de Ribota". "La creamos hace poquito, justo antes de la pandemia, y somos pocos socios. Sacamos tres abonos y con ellos podemos ir a algún partido", puntualiza, aunque, recuerda, que "no a todos". Se van turnando también con el método de sorteo.

Por eso ella se alegró, porque así se garantizaba que este fin de semana podría acudir a ver a su equipo. "Poder acceder directamente me hizo bastante ilusión", asevera y explica que en el tweet puso eso exactamente, que le hace ilusión. A pesar de las respuestas algo negativas, ella se ha tomado "como una anécdota toda la repercusión que ha tenido". "No me lo he tomado a mal. ¡Más de 200 me gustas! No esperaba que llegase a tanto, que reaccionase la gente", exclama la zaragocista.

"Cada uno se toma el fútbol como quiere. Para mí si ganan genial, pero es más la sensación de estar allí en el campo y animarlos"

Aunque no le ha dado demasiada importancia, sí recuerda que ha tenido comentarios como "más que ilusión es una tortura, yo voy todos los partidos que puedo y salgo decepcionado"... Ante esto, su opinión es firme: "Cada uno se toma el fútbol como quiere. Para mí si ganan genial, pero es más la sensación de estar allí en el campo y animarlos". Además, añade que "el Zaragoza se debe a la afición" y también disfruta con "el ambiente que se crea antes de entrar al campo".

Precisamente por esto, confiesa que no ha "entrado mucho al trapo". "Sí que he contestado a dos que se metieron más conmigo", puntualiza, ya que le dijeron "pobrecita". "A uno le dije que pobrecito igual era él, y además él también va al campo. Se metía conmigo cuando él era el primero que lo estaba haciendo", afirma sin entender muy bien el motivo de tal comentario. A pesar de esto, se queda con que "la mayoría de tweets han sido de gente que me apoyaba" y se lo ha tomado "como una anécdota, no a malas".

"Es un equipo sufridor y todas las temporadas nos cuesta, pero yo no cambio ser zaragocista por ser de ningún otro equipo"

Acepta que "el partido de este sábado está complicado, contra un rival difícil y con ese recorrido anterior que lleva deno ganar". Pero, asegura, "esperamos, deseamos y confiamos en que la mala racha se pase, que terminen los 90 minutos con los tres puntos que nos merecemos".

Elisa asegura que es "bastante zaragocista" y que la afición le viene de su padre. Sobre este sentimiento de aficionada, explica que "es un orgullo ser del Zaragoza gane o pierda". "El ser zaragocista es apoyar a un equipo sabiendo que no siempre va a triunfar en el campo" asevera y añade que "es un equipo sufridor y todas las temporadas nos cuesta, pero yo no cambio ser zaragocista por ser de ningún otro equipo". Ahora, lo único que se plantea Elisa Marín es si publicar algo el sábado en la red social o no.