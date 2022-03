La derrota del Real Zaragoza en Cartagena y la victoria del Girona, ante el Ibiza, y el empate de la Ponferradina frente al Eibar suponen que el 'playoff', la sexta plaza que cierra ahora el conjunto leonés, con 51 puntos, esté a 9 del cuadro zaragocista (42) cuando quedan 10 jornadas, mientras que el descenso, donde el Sanse que lo marcaba y lo marca cayó derrotado por el Mirandés, está con 12 de ventaja.

Con esos márgenes y a falta de 30 puntos por disputarse, el final de temporada apunta a más que irrelevante para un Real Zaragoza al que le quedan cinco partidos en casa, ante el Amorebieta, este viernes, el Girona (un duelo para la esperanza si se gana), el Burgos, el Alcorcón y el Lugo, mientras que a domicilio tiene que visitar al Tenerife, al Huesca, al Eibar, al Oviedo y, en el epílogo liguero, a la Real Sociedad B.

Dado el ritmo de los de abajo, aunque este fin de semana el Fuenlabrada se reencontrara con el triunfo tras siete jornadas sin ganar, el peligro es nulo. El filial de la Real Sociedad cayó derrotado y el Amorebieta, siguiente rival zaragocista, no pasó del empate con el desahuciado Alcorcón.

Permanencia barata

Está claro que la permanencia apunta a ser más barata que otras temporadas y que el listón de los 50 puntos no será necesario. Con la actual proyección, el Sanse, que marca el peligro, no llegaría a los 40 puntos, por lo que el Real Zaragoza, pese al previsible esprint final de los que huyen por descender, se puede dar por salvado a falta de muy pocos pasos para sellarla matemáticamente. Si no está sellada ya, claro.

Otra cosa es la promoción. Es verdad que el sexto clasificado no lleva el ritmo de los que suben de forma directa, pero aun así la distancia es considerable y los enemigos, demasiados, con hasta seis equipos en medio de ese sueño zaragocista por una sexta plaza que el Girona ha dejado atrás para amarrar la quinta y superar a la 'Ponfe' tras 3 triunfos seguidos.

El Real Zaragoza, que ha vencido en 9 partidos de 32 en lo que va de curso, con 15 empates en el camino, necesitaría no menos de siete triunfos, con la obligación de superar al Girona en La Romareda, en las 10 citas que restan para pensar en tener alguna opción de atrapar una sexta posición que antes de viajar a Cartagena parecía más que complicada y con la derrota en el Nuevo Cartagonova se ha tornado en una quimera. El conjunto catalán a 10 puntos y la Ponferradina, con el que el 'goalaverage' particular está empatado y hay que recurrir a la diferencia de goles, ahora muy favorable a los de El Bierzo, a 9 suponen casi un imposible para un Zaragoza al que estos dos meses se le pueden llenar de partidos sin objetivos claros a la vista.