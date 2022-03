Francho Serrano, que ha sido baja en los últimos tres partidos, por una microrrotura en la musculatura isquiotibial izquierda, tiene muchas opciones de reaparecer ante el Tenerife el sábado para paliar las bajas en la medular del Real Zaragoza, donde tanto se ha echado de menos al canterano. Francho trabajó este sábado en la sesión de recuperación con el grupo y aumentará las cargas a partir del lunes, pero hay optimismo en que pueda volver después de que fuera imposible su regreso el viernes.

Al margen siguen Bermejo y Petrovic, ambos por molestias lumbares, y Narváez, con una lesión en el aductor. Azón tiene una ligera sobrecarga y por eso hizo gimnasio y Eugeni arrastra dolor en un gemelo, aunque son problemas menores estos dos últimos.

Enfermería poblada

Bermejo trabajó casi toda la semana pasada con el grupo tras no jugar en Cartagena por ese dolor de espalda que sufre desde el miércoles 16 tras sentir un latigazo en la zona en el entrenamiento ese día. Pero el jueves pasado tuvo malas sensaciones, con mucha molestia, por lo que no se arriesgó con él ante el Amorebieta, y ahora la impresión es de que no jugará ante el Tenerife. Con Petrovic habrá que ver la evolución y Narváez, pese a que su rotura es muy leve, llega muy justo. JIM recuperará a Francés y a Ángel, tras estar con la sub-21 y la sub-19, respectivamente, y Vigaray y Grau son bajas seguras.