Alierta: "Dejo el Real Zaragoza en las mejores manos"

César Alierta, el ya exmáximo accionista del Real Zaragoza, se marcha "muy contento y aliviado" tras haber culminado, al fin, su salida del club tras más de un año de negociaciones. "No es que deje el Real Zaragoza en buenas manos, es que las dejo en las mejores, Entrego el club a un grupo muy importante de personas que seguro que lo hará bien", afirma.

Alierta pone fin a su etapa al frente de la entidad con la conciencia tranquila. Ni siquiera el hecho de no haber logrado el ascenso a Primera División provoca dolor en el empresario aragonés. "He hecho todo lo posible para que el Real Zaragoza no desapareciera. A ello me comprometí y así se lo prometí a mi padre cuando di el paso y he cumplido. Me marcho con la convicción de que he hecho todo lo que he podido".

Sin pena

Comienza una nueva era para un Real Zaragoza que abandona "sin pena" y pasa el testigo a una nueva propiedad que aportará la liquidez necesaria para, según Alierta, incrementar las opciones de regresar a Primera. "Está claro que para subir a la máxima categoría hace falta un presupuesto más grande que el que hemos tenido. Y los nuevos propietarios son gente muy valiosa que lo hará bien con el objetivo de llevar al Zaragoza de nuevo a Primera y permitirá disponer de ese presupuesto grande que se requiere para subir. Entrego la entidad a un grupo muy potente", asevera.