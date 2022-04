Francho Serrano, Radosav Petrovic y Eugeni han empezado la semana con el grupo, confirmando las buenas sensaciones que había con su presencia con el Real Zaragoza el domingo en El Alcoraz en el derbi ante el Huesca. Mientras, Bermejo, que ya jugó ante el Girona con unos problemas estomacales, se ha resentido este miércoles de los mismos y ha empezado al margen, aunque no se teme en principio por su presencia en Huesca.

Eugeni se tuvo que retirar en el choque frente al Girona con un fuerte golpe en la rodilla tras un choque con Aleix García. El centrocampista jugó más de un cuarto de hora después de ese golpe, que le movió la articulación, pero al final tuvo que pedir el cambio. La primera exploración ya fue optimista y no se le hicieron pruebas. Esta mañana ha completado la sesión con el grupo, por lo que su presencia en El Alcoraz es segura.

Con Francho esta parece que va a ser la semana definitiva de su regreso tras lesionarse en el isquiotibial izquierdo el pasado 10 de marzo con una rotura de fibras. Fue baja ante el Fuenlabrada, el Cartagena y el Amorebieta, iba a volver ante el Tenerife, pero no tuvo buenas sensaciones en la última sesión y no se ejercitó con el grupo en la semana anterior a jugar contra el Girona, pese a que las pruebas que se le hicieron no vieron ninguna recaída en esa zona. Se optó con él por la prudencia y ahora sí que las sensaciones son mejores y llegaría para El Alcoraz, aunque habría que ver si como titular tras tanto tiempo inactivo.

Petrovic, que lleva tres partidos de baja tras una contusión lumbar en Cartagena que ha evolucionado de forma lenta y con dolor, ha entrenado también con el grupo y ha completado la sesión, otra buena noticia como en el caso de Francho y Eugeni.

Charla grupal de 20 minutos

El entrenamiento ha empezado con más de 20 minutos de charla grupal en la que la voz cantante la ha llevado Alberto Zapater, que se ha dirigido a sus compañeros con algunas intervenciones solo de JIM y un clima muy distendido. Tras la charla, Bermejo y Vigaray se han dirigido al gimnasio. El lateral, que no ha podido jugar en todo el curso por su lesión de rodilla, es baja segura, como Jaume Grau, que ha hecho parte de la sesión con el grupo y al que se espera para los últimos partidos tras la operación que tuvo para solucionar su problema cardiaco. Del Deportivo Aragón solo ha estado Luengo, que este jueves, cuando juega el filial ante el Borja está sancionado, además del portero del juvenil Nico.