Vibrante penúltima jornada en la Tercera División aragonesa la que se va a vivir este domingo. Todos los ojos estarán puestos en el Deportivo Aragón, que visita al Belchite con la mente puesta en la posibilidad de celebrar el acenso a 2ª RFEF hoy mismo. Eso sí, el filial del Real Zaragoza, líder y que depende de sí mismo para subir de categoría, tendrá que mirar hoy los resultados de sus más inmediatos perseguidores en la tabla. Los pupilos de Emilio Larraz comandan ahora la tabla con 61 puntos, uno más que el Utebo y dos más que el Illueca.

Por lo que, para poder celebrar el hoy ascenso, el Deportivo Aragón debería ganar su encuentro en el campo del Tejar y esperar a que sus dos máximos rivales no consigan sumar los tres puntos. El Utebo visita al Épila y el Illueca hace lo propio con el Robres. No será un encuentro sencillo para el filial zaragocista, ya que el Belchite necesita un triunfo que le aleje de la pelea por la salvación. De hecho, se encuentra empatado a puntos con el Santa Anastasia, equipo que marca los puestos de descenso. En una jornada que se disputará íntegra a las 17.00 horas, a excepción del Giner-Borja (12.00), al no haber nada en juego, se jugarán también los siguientes encuentros: Binéfar-Calamocha, Cuarte-Barbastro, Caspe-Cariñena y Biescas-Monzón.

Por otro lado, se ha conocido la designación del Papa Luna de Illueca como sede para el playoff de ascenso a 2ª RFEF. El campo de acogerá las dos semifinales y la final, en una eliminatoria cuyo vencedor se tendrá que ver las caras con el ganador de otra comunidad autónoma para lograr dar el salto de categoría. Los encuentros de semifinales se disputarán el próximo 8 de mayo a partido único en Illueca, mientras que la final tendrá lugar el 15 de mayo en el mismo escenario y con el mismo formato. En la primera semifinal, se medirán el segundo clasificado contra el quinto, y en la segunda harán lo propio el tercero y el cuarto. Entre los 18 equipos vencedores del playoff autonómico, uno por cada grupo de Tercera, se disputará una segunda y decisiva fase de donde, entonces sí, saldrán los nueve equipos que también darán el salto a 2ª RFEF.