JIM: "Si la afición viene al campo, no podemos relajarnos"

«No hemos tenido nuestro mejor día». Con esta confesión, obvia por otra parte, comenzó Juan Ignacio Martínez la rueda de prensa posterior al enésimo empate de la temporada. El entrenador del Real Zaragoza dejó entrever que la victoria del Oviedo había afectado psicológicamente al equipo. «Vemos como ganan en el último minuto. No nos debía haber influido porque somos profesionales», apuntó el alicantino, que volvió a reconocer lo que le cuesta a los aragoneses jugar contra equipos que se encierran atrás:«Hay que darle su mérito al Burgos. Los conjuntos que te juegan así y que esperan a salir a la contra o a una acción a balón parado nos cuestan. Tenemos que buscar amplitud y el dos para uno para que aparezcan espacios y no lo hemos conseguido».

El técnico se refirió al elevado número de tablas que ha cosechado el Real Zaragoza este curso, un total de 19 hasta el momento. «No es normal empatar tanto, tenemos que ser un equipo mucho más ganador», apuntó JIM. «Pero el algodón no engaña, algo no habremos hecho bien», añadió. Lo cierto es que, finiquitado de una vez por todas el sueño de llegar al sexto puesto de la clasificación, los aragoneses tienen que encontrar algún objetivo para que el sopor ante el Burgos no sea la tónica general hasta el final de temporada. «Nos ha faltado energía y eso no puede ser. Hablaré con los jugadores y lo intentaremos corregir», aseguró el alicantino. «Hay que ser realista pero nos debemos a un club y a un escudo y nuestra obligación es la de competir», añadió.

Por último, el entrenador del Real Zaragoza lamentó no haber podido hacer de La Romareda un fortín en esta segunda vuelta. «Lo hemos hecho bien ante los grandes y luego ante el Amorebieta u hoy mismo hemos fallado», analizó un Juan Ignacio Martínez que espera que su equipo no se deje ir, sobre todo en los choques ante su afición: «Si vienen al campo no nos podemos relajar porque la gente quiere disfrutar y ver ganar a su equipo».