Sin goles no hay pomada para el Real Zaragoza

Lo fue la temporada pasada y se ha mantenido en la actual. El Real Zaragoza ha vivido una campaña tan irregular por sus tremendos problemas para marcar, un hándicap que ha cercenado cualquier opción de dar el salto a la pomada de la que hablaba Miguel Torrecilla y que no es sino la zona de promoción, o en una temporada mucho más perfecta la de ascenso, que hubiera permitido el retorno a Primera. El conjunto de JIM solo ha anotado 33 dianas, una cifra paupérrima que únicamente empeora el Alcorcón, ya equipo de Primera RFEF, y que empatan el Fuenlabrada, con más de medio billete de descenso sellado, y el Málaga, de muy irregular temporada y aún temiendo por bajar, aunque conserva siete puntos de renta con esa amenaza desde su decimoctavo puesto.

Un poco más arriba, en la duodécima plaza, está un Zaragoza que tiene 14 goleadores diferentes en esta temporada, con Iván Azón como mejor referente, con seis tantos, muy lejos de lo que debe ser un goleador serial, lo que fue Luis Suárez y sus 19 tantos en el casi ascenso de la 19-20 o Borja Iglesias, que se fue hasta 22 en otra temporada donde se miró de cerca a ese anhelado retorno a la élite, en la 17-18. En ambas ocasiones, el equipo blanquillo se quedó en el primer partido de la promoción, pero tuvo una referencia importante a lo largo de la temporada, la que tienen los seis primeros clasificados en la actualidad. Es lo que marca la diferencia.

El líder y próximo rival Eibar cuenta con los 18 goles de Stoichkov, los mismos que ha hecho Stuani en el Girona, quinto clasificado, o Borja Bastón en el Oviedo, sexto. El exzaragocista, sin equipo el pasado verano, no fue ni una alternativa para Torrecilla, que apostó primero por Cristo (Valladolid) y Borja Garcés (Leganés) y que se quedó en Álvaro Giménez, cinco goles, y Nano Mesa, dos y que ya no volverá a jugar en este curso, como referencias de un Zaragoza que en enero recurrió a Sabin Merino, todavía sin estrenarse en sus 11 partidos. Mientras, el Valladolid tiene a Weissman y sus 16 tantos, los mismos que firma Umar Sadiq en el Almería. El Tenerife, cuarto clasificado, no tiene una referencia de tanta envergadura, aunque Elady lleva 11 tantos y Enric Gallego, un sueño imposible en verano por sus altas impresiones, se va a los 10.

La nómina de delanteros la cierra Juanjo Narváez, que no marca desde el 16 de octubre ante el Málaga y que solo suma dos goles por los 9 que hizo en su año de debut en el Zaragoza, un bajón que lo ha notado el equipo. En total, los cinco delanteros zaragocistas han firmado 15 de los 33 tantos del cuadro de JIM, superando los 13 del total de 34 de curso pasado -Narváez (9), Azón (3), Alegría (1) y el Toro y Vuckic, sin anotar--.

Con todo, es una cifra muy baja sobre el peso goleador que deben tener los arietes del equipo, dejando claro que el curso pasado no se acertó con el gol por parte de la dirección deportiva, ni Lalo en verano ni Torrecilla recurriendo a Alegría en enero, ni el ejecutivo salmantino lo ha hecho en la campaña actual. Vada (5), Borja Sainz (3), Grau (2), Francho (2), Eugeni, Francés, Petrovic, Puche, Bermejo y Eguaras completan los 14 artilleros blanquillos.

Y es que el Zaragoza se ha quedado sin marcar en trece partidos, una barbaridad, más de un tercio de las 37 jornadas. No lo hizo en la primera vuelta ante el Ibiza (0-0), el Valladolid (2-0), el Cartagena (0-1), en las tres primeras jornadas, el Oviedo (0-0), el Huesca (0-0), el Leganés (0-2), el Almería (3-0) y el Tenerife (0-2), mientras que en la segunda vuelta no lo logró frente al Mirandés (2-0), la Ponferradina (0-0), el Valladolid (0-0), el Cartagena (3-0) y el pasado domingo ante el Burgos (0-0) para sumar solo 6 puntos en esos 13 encuentros. Su peor racha ante el gol la tuvo entre el final de la primera parte de la Liga y el comienzo de la segunda, cinco jornadas (Almería, Tenerife, Mirandés, Ponferradina y Valladolid) en las que rozó su récord negativo histórico, casi 500 minutos, con solo un precedente peor en la 90-91 con Víctor Fernández y en la élite.

La visita del Alcorcón, el domingo 8 de mayo El Real Zaragoza recibirá al ya descendido Alcorcón el domingo 8 de mayo en La Romareda en la jornada 39 a las 18.15 horas y en un duelo televisado por MovistarLaLiga. Mientras, el Huesca recibe al Sporting un día antes (16.00). Antes, el Zaragoza juega este sábado en Éibar (18.15) y el Huesca visita el lunes al Leganés (18.30)

Esas 13 jornadas en las que no ha visto puerta es otro dato que deja claro que en esas condiciones es imposible subirse al tren de la promoción. El Girona y el Oviedo solo se han quedado sin marcar en ocho, las mismas que el Almería y en siete el Eibar y el Valladolid y el que más de la zona noble es el Tenerife con 10. Mientras, Fuenlabrada y Sanse, a un paso de bajar ambos a Primera RFEF, no hicieron gol en los mismos partidos que el Zaragoza, en esos 13. El récord de este curso es del ya salvado y poco más Burgos con 18.